Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41383

1 ноября 2019, 15:24



Участковый уполномоченный полиции из Норильска Алексей Домогашев борется за звание народного участкового России.

Накануне своего профессионального праздника Красноярский край в заключительном этапе представляет майор полиции Алексей Домогашев, участковый уполномоченный Отдела МВД России по г. Норильску. В органах внутренних дел Алексей Домогашев служит с 2004 года, а в должности участкового – с 2009-го. За это время сотрудник полиции заслужил авторитет среди коллег и жителей своего участка, на территории которого расположено 10 жилых домов и административные здания. Проголосовать за кандидата Алексея Домогашева может любой желающий на сайте «Комсомольской правды» krsk.kp.ru, в разделе «Конкурсы». Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться через одну из соцсетей (иконки социальных сетей расположены внизу статьи о конкурсе, перед фотографиями участников) и выбрать участкового.

Просмотров:254 Дан старт онлайн-голосованию за звание народного участкового России. Третий этап всероссийского конкурса проходит с 1 по 10 ноября 2019 года, в нём примут участие представители всех субъектов Российской Федерации.Накануне своего профессионального праздника Красноярский край в заключительном этапе представляет майор полиции Алексей Домогашев, участковый уполномоченный Отдела МВД России по г. Норильску. В органах внутренних дел Алексей Домогашев служит с 2004 года, а в должности участкового – с 2009-го. За это время сотрудник полиции заслужил авторитет среди коллег и жителей своего участка, на территории которого расположено 10 жилых домов и административные здания.Проголосовать за кандидата Алексея Домогашева может любой желающий на сайте «Комсомольской правды» krsk.kp.ru, в разделе «Конкурсы». Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться через одну из соцсетей (иконки социальных сетей расположены внизу статьи о конкурсе, перед фотографиями участников) и выбрать участкового.