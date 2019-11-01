Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41384

1 ноября 2019, 15:27



Кинокомплекс «Родина» приглашает горожан 4 ноября на открытые показы фильмов.

Пригласительные можно взять на кассе за 20 минут до начала сеанса.

Просмотров:151 Открытые показы в рамках празднования Дня народного единства состоятся в видеозале на 2-м этаже. В 15.00 – «Пришельцы в доме» (мультфильм, 6+) и в 18.00 – «Домовой» (художественный фильм, 6+).Пригласительные можно взять на кассе за 20 минут до начала сеанса.