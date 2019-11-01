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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
21:05 Норильск впервые посетил генконсул Германии в Новосибирске Петер-Кристоф Отто Бломайер.
18:18 На деньги, собранные летом на благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!» куплено специализированное оборудование для трёхлетнего Алана Габараева.
17:18 Красноярский край и Япония договорились о продолжении культурного обмена.
17:08 В Норильском центре занятости начался очередной набор на курсы. Профессии - востребованные. Обучение - бесплатное.
16:06 Сегодня профессиональный праздник отмечают судебные приставы.
16:02 Красноярский край признан одним из самых читающих регионов страны.
15:51 «Норникель» за 2019 год увеличил производство всех основных металлов.
15:50 На Таймыре стартовал конкурс проектов «Зажги свою звезду над Енисеем».
15:30 После трагедии на «Таймырском» все рудники Норильска переведены на особый режим.
15:27 Кинокомплекс «Родина» приглашает горожан 4 ноября на открытые показы фильмов.
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