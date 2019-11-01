Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41385

1 ноября 2019, 15:30



После трагедии на «Таймырском» все рудники Норильска переведены на особый режим.

«На данный момент известно, что причиной гибели работников, с высокой долей вероятности, могло стать низкое содержание кислорода в атмосфере горной выработки. По данным результатов отобранных проб, полученных в независимой лаборатории «Промбезопасность», содержание кислорода в груди забоя составило около 2%», - сообщается на портале «Норникеля». По указанию представителя Управления горного надзора осуществлена проверка всех тупиковых горных выработок рудника «Таймырский» с проведением отбора проб. Превышения предельно допустимых концентраций ядовитых газов выявлено не было, объём кислорода составляет более 20%. По словам директора Заполярного филиала «Норникеля» Николая Уткина, в настоящий момент аналогичные проверки проводятся на всех рудниках Заполярного филиала. Уже обследовано порядка 70% выработок. Все проверенные выработки эксплуатируются в соответствии с федеральными нормами и правилами безопасности при ведении горных работ, наличие в шахтной атмосфере ядовитых или взрывоопасных газов не обнаружено. На руднике «Таймырский» введены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасных условий работы. В связи со случившимся все рудники переведены на особый режим, который подразумевает усиленный контроль за соблюдением требований безопасности труда. Фото Ирины Яринской

Просмотров:177 В Норильске под председательством Ростехнадзора состоялось первое заседание государственной комиссии по расследованию несчастного случая на руднике «Таймырский». С целью методического руководства, а также контроля за работой комиссии из Управления горного надзора Центрального аппарата Ростехнадзора прибыл заместитель начальника управления — начальник отдела по надзору в горнорудной промышленности Артём Горбунов.«На данный момент известно, что причиной гибели работников, с высокой долей вероятности, могло стать низкое содержание кислорода в атмосфере горной выработки. По данным результатов отобранных проб, полученных в независимой лаборатории «Промбезопасность», содержание кислорода в груди забоя составило около 2%», - сообщается на портале «Норникеля».По указанию представителя Управления горного надзора осуществлена проверка всех тупиковых горных выработок рудника «Таймырский» с проведением отбора проб. Превышения предельно допустимых концентраций ядовитых газов выявлено не было, объём кислорода составляет более 20%.По словам директора Заполярного филиала «Норникеля» Николая Уткина, в настоящий момент аналогичные проверки проводятся на всех рудниках Заполярного филиала. Уже обследовано порядка 70% выработок. Все проверенные выработки эксплуатируются в соответствии с федеральными нормами и правилами безопасности при ведении горных работ, наличие в шахтной атмосфере ядовитых или взрывоопасных газов не обнаружено.На руднике «Таймырский» введены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасных условий работы. В связи со случившимся все рудники переведены на особый режим, который подразумевает усиленный контроль за соблюдением требований безопасности труда.Фото Ирины Яринской