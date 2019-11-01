Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41386

1 ноября 2019, 15:50



На Таймыре стартовал конкурс проектов «Зажги свою звезду над Енисеем».

К участию в конкурсе приглашаются специалисты и коллективы культурно-досуговых учреждений, руководители клубных формирований, специалисты методических служб, а также инициативные молодые граждане, проживающие в населённых пунктах муниципального района. В рамках конкурса рассматриваются проекты, направленные на поддержку инвалидов, в том числе: включение их в творческую и образовательную деятельность, способствующую реабилитации и социальной адаптации, проведение кампаний, направленных на социальную интеграцию, создание по отношению к ним в обществе атмосферы сотрудничества и доверия и другие проекты. Паспорт проекта необходимо направить до 25 ноября на электронный адрес molodej@taimyr24.ru. Подведение итогов конкурса состоится 27 ноября. Победителям будет предоставлено материальное поощрение, необходимое для реализации проектов, размером до 13 000 рублей. Финансирование конкурса происходит за счёт средств, предусмотренных в районном бюджете на реализацию муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Молодёжь Таймыра». Узнать подробнее о конкурсе, организатором которого выступает управление по делам молодёжи, семейной политике и спорту администрации муниципального района, можно по телефону (839191) 5-80-08. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:115 Сегодня в рамках регионального инфраструктурного проекта «Территория-2020» в Дудинке стартовал конкурс проектов «Зажги свою звезду над Енисеем». Он предполагает разработку и реализацию проектов, направленных на развитие инновационных подходов к социокультурной реабилитации инвалидов.К участию в конкурсе приглашаются специалисты и коллективы культурно-досуговых учреждений, руководители клубных формирований, специалисты методических служб, а также инициативные молодые граждане, проживающие в населённых пунктах муниципального района.В рамках конкурса рассматриваются проекты, направленные на поддержку инвалидов, в том числе: включение их в творческую и образовательную деятельность, способствующую реабилитации и социальной адаптации, проведение кампаний, направленных на социальную интеграцию, создание по отношению к ним в обществе атмосферы сотрудничества и доверия и другие проекты.Паспорт проекта необходимо направить до 25 ноября на электронный адрес molodej@taimyr24.ru. Подведение итогов конкурса состоится 27 ноября. Победителям будет предоставлено материальное поощрение, необходимое для реализации проектов, размером до 13 000 рублей.Финансирование конкурса происходит за счёт средств, предусмотренных в районном бюджете на реализацию муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Молодёжь Таймыра».Узнать подробнее о конкурсе, организатором которого выступает управление по делам молодёжи, семейной политике и спорту администрации муниципального района, можно по телефону (839191) 5-80-08.Фото Дениса Кожевникова