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1 ноября 2019, 15:51



«Норникель» за 2019 год увеличил производство всех основных металлов.

Никеля за 2019 год было произведено 167 тысяч тонн, на 6% больше объемов прошлого года. Из собственного сырья компания выпустила 164 тысячи тонн металла, что также на 6% превышает прошлогодние показатели. Увеличение связано с ростом производства карбонильного никеля на Кольской ГМК, более высоким уровнем загрузки рафинировочных мощностей, а также увеличением поставок российского сырья на Norilsk Nickel Harjavalta и вовлечением в переработку сырья компании Boliden. Добавим, Кольская ГМК произвела 121 тысячу тонн товарного никеля, что на 7% выше, чем в прошлом году, а выпуск карбонильного никеля за 9 месяцев составил 2,7 тысячи тонн. Меди «Норникель» произвел 372 тысяч тонн, увеличив производство на 6%. При этом практически весь объём металла был произведён из собственного сырья. Рост производства связан с ростом выпуска медного концентрата на Кольской ГМК для реализации третьим лицам и постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа. Плановое производство меди в концентрате на Быстринском ГОКе за отчётный период увеличилось более чем в два раза. Что касается металлов платиновой группы, то производство палладия составило 2253 тысячи унций (+7% по сравнению с 2018 годом), а платины — 553 тысячи унций (+8%). Рост связан с выработкой в первом квартале незавершённого производства высокой степени готовности на ОАО «Красцветмет», ростом содержания драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье и вовлечением в переработку покупного сырья на Norilsk Nickel Harjavalta. Производственные итоги подробнее прокомментировал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко: «Производство никеля выросло за счёт увеличения поставок файнштейна с Заполярного филиала и поэтапным выходом на проектную мощность рафинировочного производства по новой технологии хлорного выщелачивания на Кольской ГМК, а также роста выпуска товарной продукции на Norilsk Nickel Harjavalta благодаря увеличению поставок российского сырья и переработке сырья третьих лиц. Основной рост производства металлов платиновой группы пришёлся на первый квартал, когда было выработано ранее накопленное незавершённое производство на «Красцветмет». Дополнительно в течение девяти месяцев росло содержание драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье на Norilsk Nickel Harjavalta. Рост производства меди был связан в основном с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа, который в сентябре 2019 года был полностью введён в промышленную эксплуатацию». По словам Сергея Дяченко, «Норникель» полностью подтверждает прогноз производства основных металлов на 2019 год.

Просмотров:122 Компания «Норникель» подвела производственные итоги за 9 месяцев текущего года. За этот период было увеличено производство всех основных металлов.Никеля за 2019 год было произведено 167 тысяч тонн, на 6% больше объемов прошлого года. Из собственного сырья компания выпустила 164 тысячи тонн металла, что также на 6% превышает прошлогодние показатели.Увеличение связано с ростом производства карбонильного никеля на Кольской ГМК, более высоким уровнем загрузки рафинировочных мощностей, а также увеличением поставок российского сырья на Norilsk Nickel Harjavalta и вовлечением в переработку сырья компании Boliden. Добавим, Кольская ГМК произвела 121 тысячу тонн товарного никеля, что на 7% выше, чем в прошлом году, а выпуск карбонильного никеля за 9 месяцев составил 2,7 тысячи тонн.Меди «Норникель» произвел 372 тысяч тонн, увеличив производство на 6%. При этом практически весь объём металла был произведён из собственного сырья. Рост производства связан с ростом выпуска медного концентрата на Кольской ГМК для реализации третьим лицам и постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа. Плановое производство меди в концентрате на Быстринском ГОКе за отчётный период увеличилось более чем в два раза.Что касается металлов платиновой группы, то производство палладия составило 2253 тысячи унций (+7% по сравнению с 2018 годом), а платины — 553 тысячи унций (+8%). Рост связан с выработкой в первом квартале незавершённого производства высокой степени готовности на ОАО «Красцветмет», ростом содержания драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье и вовлечением в переработку покупного сырья на Norilsk Nickel Harjavalta.Производственные итоги подробнее прокомментировал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко:«Производство никеля выросло за счёт увеличения поставок файнштейна с Заполярного филиала и поэтапным выходом на проектную мощность рафинировочного производства по новой технологии хлорного выщелачивания на Кольской ГМК, а также роста выпуска товарной продукции на Norilsk Nickel Harjavalta благодаря увеличению поставок российского сырья и переработке сырья третьих лиц. Основной рост производства металлов платиновой группы пришёлся на первый квартал, когда было выработано ранее накопленное незавершённое производство на «Красцветмет». Дополнительно в течение девяти месяцев росло содержание драгоценных металлов в перерабатываемом российском сырье на Norilsk Nickel Harjavalta. Рост производства меди был связан в основном с постепенным выходом на проектную мощность Быстринского ГОКа, который в сентябре 2019 года был полностью введён в промышленную эксплуатацию».По словам Сергея Дяченко, «Норникель» полностью подтверждает прогноз производства основных металлов на 2019 год.