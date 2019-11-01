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1 ноября 2019, 16:02

Красноярский край признан одним из самых читающих регионов страны.


Российский книжный союз подвел итоги V Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», где наш край вошёл в число лауреатов наряду с Нижегородской областью и Республикой Саха (Якутия).
По условиям конкурса, который начался в апреле, всем регионам страны предлагалось представить свой самый значимый литературный проект за 2018–2019 годы. При определении победителя учитывались инициативы и достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры чтения и поддержания литературных традиций, а также мероприятия в рамках тематического года Даниила Гранина, статистические данные.
Красноярский край презентовал сайт «Красноярский миллиард страниц» — проект Государственной универсальной научной библиотеки. С весны 2018 года на сайте аккумулируются сведения о книгах, прочитанных жителями края, размещаются рецензии на издания. Опции портала позволяют суммировать страницы добавленных книг, отслеживать рейтинг активности чтения как отдельных читателей, так и целых территорий края. Здесь можно посмотреть, каких авторов и какие книги читают чаще всего, какие книги популярны в той или иной библиотеке, сообщается на официальном портале региона.
В проекте приняли участие жители 461 населённого пункта края. Книги на сайт добавили более 47 тысяч жителей, на сайте размещены почти 90 млн страниц более 250 тысяч книг, представлено более 86 тысяч отзывов.
«Красноярский миллиард страниц» вошёл в десятку лучших проектов мира по итогам Международной маркетинговой премии «Пресс-Ридер» Международной федерации библиотечных ассоциаций ИФЛА и попал в топ-20 самых заметных событий Красноярского края по версии «Яндекса».
Фото Владимира Макушкина

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