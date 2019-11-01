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1 ноября 2019, 16:06



Сегодня профессиональный праздник отмечают судебные приставы.

За 10 месяцев норильские приставы взыскали 160 млн рублей фискальных платежей, 139 млн – по жилищно-коммунальным платежам, 262 млн – по кредитам, 12 млн – по алиментам и 17 млн – по оплате труда. Стоимость арестованного имущества за отчётный период составила 44 млн рублей. Сейчас на исполнении в норильском отделе судебных приставов находится 71,5 тыс. исполнительных производств.

Просмотров:110 Норильский отдел судебных приставов образован в 1998 году. Судебные приставы с учётом исполняемых ими функций делятся на судебных приставов-исполнителей, которые взыскивают алименты, налоги, штрафы, задолженность по кредитам, квартплате, в случае если должники (граждане или организации) в добровольном порядке платить отказываются, и судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности суда. В обязанности последних входит обеспечение безопасности судей и иных участников судебного заседания, обеспечение порядка в зданиях суда, досмотр посетителей, осуществление принудительного привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю, а также обеспечение безопасности судебного пристава-исполнителя при совершении исполнительных действий.За 10 месяцев норильские приставы взыскали 160 млн рублей фискальных платежей, 139 млн – по жилищно-коммунальным платежам, 262 млн – по кредитам, 12 млн – по алиментам и 17 млн – по оплате труда. Стоимость арестованного имущества за отчётный период составила 44 млн рублей. Сейчас на исполнении в норильском отделе судебных приставов находится 71,5 тыс. исполнительных производств.