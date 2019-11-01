Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41390

1 ноября 2019, 17:08



В Норильском центре занятости начался очередной набор на курсы. Профессии - востребованные. Обучение - бесплатное.

За два месяца можно стать оператором ЭВМ и водителем транспортных средств категории «С». За три - парикмахером и продавцом непродовольственных товаров. Обращаться в отдел профобучения Центра занятости населения по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 16, каб. 205. Справки по телефонам: 34-20-98, 34-28-96. Фото Ирины Яринской

Просмотров:94 За счёт средств государственной службы занятости получить профессию могут не только безработные, но и женщины, находящиеся на основном месте работы в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, и неработающие пенсионеры.За два месяца можно стать оператором ЭВМ и водителем транспортных средств категории «С». За три - парикмахером и продавцом непродовольственных товаров.Обращаться в отдел профобучения Центра занятости населения по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 16, каб. 205.Справки по телефонам: 34-20-98, 34-28-96.Фото Ирины Яринской