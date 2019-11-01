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1 ноября 2019, 17:18

Красноярский край и Япония договорились о продолжении культурного обмена.


Красноярский край с рабочим визитом посетил чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства Японии в России Тосихиро Аики, сообщает официальный портал Красноярского края.
В рамках деловой программы он побывал в Сибирском федеральном университете, где встретился с руководством образовательного учреждения и ознакомился с работой научно-образовательного Японского центра. Также принял участие в торжественном открытии фестиваля японского кино в Красноярске.
Кроме того, Тосихиро Аики совместно с представителями правительства региона обсудили итоги проведения перекрёстного Года Японии и России, а также вопросы дальнейшего сотрудничества между Красноярским краем и Японией в сфере культуры.
«Красноярский край активно включился в проведение перекрёстного Года: за период 2018-2019 годов в крае проведено более 300 разнообразных мероприятий, посвящённых знакомству и развитию сотрудничества с вашей страной. Это в очередной раз доказало взаимный интерес наших народов к культурному диалогу и познанию культурного потенциала стран. Отрадно, что руководители наших стран договорились запустить новый проект - Год российско японских межрегиональных и побратимских обменов. Эта важная инициатива призвана придать новое качество разноплановым взаимовыгодным связям между регионами России и Японии, в том числе и в сфере культуры», - отметил во время встречи министр культуры края Аркадий Зинов.
Со стороны красноярцев было предложено в рамках дальнейшего сотрудничества организовать новые совместные концертные и выставочные проекты, наладить обмен между краевыми и японскими библиотеками, а также музеями. В перспективе рассматривается вопрос организации гастролей ведущих коллективов региона за рубежом.

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