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1 ноября 2019, 17:18



Красноярский край и Япония договорились о продолжении культурного обмена.

В рамках деловой программы он побывал в Сибирском федеральном университете, где встретился с руководством образовательного учреждения и ознакомился с работой научно-образовательного Японского центра. Также принял участие в торжественном открытии фестиваля японского кино в Красноярске. Кроме того, Тосихиро Аики совместно с представителями правительства региона обсудили итоги проведения перекрёстного Года Японии и России, а также вопросы дальнейшего сотрудничества между Красноярским краем и Японией в сфере культуры. «Красноярский край активно включился в проведение перекрёстного Года: за период 2018-2019 годов в крае проведено более 300 разнообразных мероприятий, посвящённых знакомству и развитию сотрудничества с вашей страной. Это в очередной раз доказало взаимный интерес наших народов к культурному диалогу и познанию культурного потенциала стран. Отрадно, что руководители наших стран договорились запустить новый проект - Год российско японских межрегиональных и побратимских обменов. Эта важная инициатива призвана придать новое качество разноплановым взаимовыгодным связям между регионами России и Японии, в том числе и в сфере культуры», - отметил во время встречи министр культуры края Аркадий Зинов. Со стороны красноярцев было предложено в рамках дальнейшего сотрудничества организовать новые совместные концертные и выставочные проекты, наладить обмен между краевыми и японскими библиотеками, а также музеями. В перспективе рассматривается вопрос организации гастролей ведущих коллективов региона за рубежом.

Просмотров:84 Красноярский край с рабочим визитом посетил чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства Японии в России Тосихиро Аики, сообщает официальный портал Красноярского края.В рамках деловой программы он побывал в Сибирском федеральном университете, где встретился с руководством образовательного учреждения и ознакомился с работой научно-образовательного Японского центра. Также принял участие в торжественном открытии фестиваля японского кино в Красноярске.Кроме того, Тосихиро Аики совместно с представителями правительства региона обсудили итоги проведения перекрёстного Года Японии и России, а также вопросы дальнейшего сотрудничества между Красноярским краем и Японией в сфере культуры.«Красноярский край активно включился в проведение перекрёстного Года: за период 2018-2019 годов в крае проведено более 300 разнообразных мероприятий, посвящённых знакомству и развитию сотрудничества с вашей страной. Это в очередной раз доказало взаимный интерес наших народов к культурному диалогу и познанию культурного потенциала стран. Отрадно, что руководители наших стран договорились запустить новый проект - Год российско японских межрегиональных и побратимских обменов. Эта важная инициатива призвана придать новое качество разноплановым взаимовыгодным связям между регионами России и Японии, в том числе и в сфере культуры», - отметил во время встречи министр культуры края Аркадий Зинов.Со стороны красноярцев было предложено в рамках дальнейшего сотрудничества организовать новые совместные концертные и выставочные проекты, наладить обмен между краевыми и японскими библиотеками, а также музеями. В перспективе рассматривается вопрос организации гастролей ведущих коллективов региона за рубежом.