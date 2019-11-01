Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41392

1 ноября 2019, 18:18



На деньги, собранные летом на благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!» куплено специализированное оборудование для трёхлетнего Алана Габараева.

Этим летом в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!» приняло участие рекордное количество горожан: 5 255 человек. Взносы на забег этих людей должны были стать той самой суммой, которая помогла бы четырём юным подопечным благотворительного фонда «Территория добра»: трёхлетнему Алану Габараеву, (спинальная мышечная атрофия); восьмилетней Нелли Крейс (ДЦП); шестилетнему Владиславу Лисицыну (аутизм) и Алине Орловой, 16 лет, (аномалия центральной нервной системы). Усилиями северян был собран один миллион 388 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы оказать помощь ещё двум ребятишкам -друзьям фонда Владиславу Якушеву (аутизм) и Матвею Усачёву (ДЦП). В этом году забег организовывался на грантовые средства, полученные «Территорией добра» в рамках конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами фонда традиционно выступают управление благотворительных программ компании «Норникель», администрация города, Агентство развития Норильска, а также НКО, предприниматели и активные горожане. Долгожданный откашливатель с расходными материалами в виде масок, трубок от компании «Медифлекс» наконец-то пришёл в Норильск и был вручён сотрудниками благотворительного фонда «Территория добра» маленькому Алану Габараеву и его маме Оксане. У Алана спинальная мышечная атрофия третьего типа. Мальчику нелегко дышать: заболевание сопровождается приступами кашля. У таких детей есть предрасположенность к простудам, а ему болеть совсем нельзя. Откашливатель поможет преодолеть трудности, которые возникают с дыханием. Стоимость откашливателя – 700 тысяч рублей, но даже со всеми скидками и итоговой суммой чуть более 600 тысяч рублей его покупка была не под силу семье: помимо Алана здесь воспитывается ещё один ребёнок. - Мы помогли ребятам по программе помощи больным детям «Наши дети», – говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – Про детей мы рассказывали на сайте регистрации на забег и через СМИ. Но мы не ожидали, что откликнется так много людей и будет собрано столько средств: вместо четырёх детей удалось помочь шести. Хорошо, что у нас получилось помочь ещё двум нашим благополучателям. Благодаря участникам благотворительного забега эти ребятишки смогли выехать за пределы Норильска и пройти необходимые им курсы реабилитации. А вот Алине Орловой, одной из благополучателей забега, помогли работники «Норникеля» - по программе личных пожертвований «Комбината добра». За короткий период ребята собрали большую сумму, которой хватило на курс реабилитации девушки. В итоге средства, которые были получены на забеге, перенаправлены на других детей. Я очень надеюсь, что «Норильск, беги со мной!» пройдёт и в 2020 году и станет не менее успешным. Мне кажется, что забег стал доброй городской традицией. Сейчас помощи фонда и горожан ждут шестилетний Степан Сахнов (болезнь Дауна). Ему необходимы регулярные курсы реабилитации для закрепления уже наработанных навыков. Сейчас мальчик собирается в очередную поездку в Санкт-Петербургский центр «Лого-прогноз». Ждёт помощи и маленькая Надюша Маркова, которая родилась с открытой спинно-мозговой грыжей. Её прооперировали, теперь девочка нуждается в системных курсах восстановительного лечения. Продолжает фонд помогать и юной Лизе Бекетовой, у которой остеосаркома нижней трети лучевой кости; Захре Халиловой, которая лечится от рака крови. Наталья Солодовник говорит, что эти ребятишки - постоянные благополучатели, но почти каждый день в фонд приходят обращения и просьбы о помощи. И в такой ситуации нужно отдавать себе отчёт в своих силах: скольким детям ты в состоянии помочь. Тем более что многие из подопечных фонда нуждаются в повторных курсах реабилитации и лечения. Поэтому работы у «Территории добра» хватает. Фото Натальи Черкашиной

Просмотров:122 В общей сложности участники благотворительного забега «Норильск, беги со мной!» помогли шести юным норильчанам.Этим летом в благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!» приняло участие рекордное количество горожан: 5 255 человек. Взносы на забег этих людей должны были стать той самой суммой, которая помогла бы четырём юным подопечным благотворительного фонда «Территория добра»: трёхлетнему Алану Габараеву, (спинальная мышечная атрофия); восьмилетней Нелли Крейс (ДЦП); шестилетнему Владиславу Лисицыну (аутизм) и Алине Орловой, 16 лет, (аномалия центральной нервной системы). Усилиями северян был собран один миллион 388 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы оказать помощь ещё двум ребятишкам -друзьям фонда Владиславу Якушеву (аутизм) и Матвею Усачёву (ДЦП).В этом году забег организовывался на грантовые средства, полученные «Территорией добра» в рамках конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей». Партнёрами фонда традиционно выступают управление благотворительных программ компании «Норникель», администрация города, Агентство развития Норильска, а также НКО, предприниматели и активные горожане.Долгожданный откашливатель с расходными материалами в виде масок, трубок от компании «Медифлекс» наконец-то пришёл в Норильск и был вручён сотрудниками благотворительного фонда «Территория добра» маленькому Алану Габараеву и его маме Оксане. У Алана спинальная мышечная атрофия третьего типа. Мальчику нелегко дышать: заболевание сопровождается приступами кашля. У таких детей есть предрасположенность к простудам, а ему болеть совсем нельзя. Откашливатель поможет преодолеть трудности, которые возникают с дыханием. Стоимость откашливателя – 700 тысяч рублей, но даже со всеми скидками и итоговой суммой чуть более 600 тысяч рублей его покупка была не под силу семье: помимо Алана здесь воспитывается ещё один ребёнок.- Мы помогли ребятам по программе помощи больным детям «Наши дети», – говорит Наталья Солодовник, председатель благотворительного фонда «Территория добра». – Про детей мы рассказывали на сайте регистрации на забег и через СМИ. Но мы не ожидали, что откликнется так много людей и будет собрано столько средств: вместо четырёх детей удалось помочь шести. Хорошо, что у нас получилось помочь ещё двум нашим благополучателям. Благодаря участникам благотворительного забега эти ребятишки смогли выехать за пределы Норильска и пройти необходимые им курсы реабилитации.А вот Алине Орловой, одной из благополучателей забега, помогли работники «Норникеля» - по программе личных пожертвований «Комбината добра». За короткий период ребята собрали большую сумму, которой хватило на курс реабилитации девушки. В итоге средства, которые были получены на забеге, перенаправлены на других детей. Я очень надеюсь, что «Норильск, беги со мной!» пройдёт и в 2020 году и станет не менее успешным. Мне кажется, что забег стал доброй городской традицией.Сейчас помощи фонда и горожан ждут шестилетний Степан Сахнов (болезнь Дауна). Ему необходимы регулярные курсы реабилитации для закрепления уже наработанных навыков. Сейчас мальчик собирается в очередную поездку в Санкт-Петербургский центр «Лого-прогноз». Ждёт помощи и маленькая Надюша Маркова, которая родилась с открытой спинно-мозговой грыжей. Её прооперировали, теперь девочка нуждается в системных курсах восстановительного лечения. Продолжает фонд помогать и юной Лизе Бекетовой, у которой остеосаркома нижней трети лучевой кости; Захре Халиловой, которая лечится от рака крови.Наталья Солодовник говорит, что эти ребятишки - постоянные благополучатели, но почти каждый день в фонд приходят обращения и просьбы о помощи. И в такой ситуации нужно отдавать себе отчёт в своих силах: скольким детям ты в состоянии помочь. Тем более что многие из подопечных фонда нуждаются в повторных курсах реабилитации и лечения. Поэтому работы у «Территории добра» хватает.Фото Натальи Черкашиной