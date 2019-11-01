Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41393

1 ноября 2019, 21:05



Норильск впервые посетил генконсул Германии в Новосибирске Петер-Кристоф Отто Бломайер.

Вместе с генконсулом в Заполярье приехал джазовый пианист-импровизатор Йойа Вендт, который даст в Норильской детской школе искусств мастер-класс, а затем - концерт. На фото: Петер-Кристоф Отто Бломайер и Йойа Вендт в Музее Норильска. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:19 Знакомство с городом дипломат начал со встречи с главой города Ринатом Ахметчиным. Затем гость побывал на одном из предприятий «Норникеля», на мемориальном комплексе Норильская Голгофа, посетил Музей Норильска.Вместе с генконсулом в Заполярье приехал джазовый пианист-импровизатор Йойа Вендт, который даст в Норильской детской школе искусств мастер-класс, а затем - концерт.На фото: Петер-Кристоф Отто Бломайер и Йойа Вендт в Музее Норильска.Фото Дениса Кожевникова