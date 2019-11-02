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2 ноября 2019, 21:42



Немецкий пианист Йойа Вендт покорил норильчан.

Первое знакомство учеников Норильской детской школы искусств, студентов Норильского колледжа искусств и педагогов этих учебных заведений состоялось на мастер-классе, который прошёл на Богдана Хмельницкого, 17. Концертный зал был практически заполнен. Школьники и их родители, студенты, педагоги с нетерпением ждали маэстро. - Уважаемые дамы и господа, добрый день - обратился по-русски Йойа Вендт. - Я рад сейчас стоять на этой сцене и приветствовать вас. Время от времени пианист переходил на немецкий язык, что-то дополнял выражениями на английском и русском. Помогала ему наладить диалог со зрителем переводчица Ксения. Музыка и любовь к искусству помогли диалогу состояться. Пианист отметил, что игра на клавишных инструментах способствует развитию головного мозга, сохраняет на долгие годы интеллект, оптимизм и любовь к жизни, даёт ощущение счастья. - Рояль - это лучший инструмент, с которого можно начинать заниматься музыкой. Все ноты, которые человек может сыграть, уже находятся перед ним. Когда человек просто нажимает любую клавишу, он уже извлекает звук, и чем сильнее он ударяет по клавишам, тем звук громче. Два тона - это интервал, три - аккорд... Очень легко овладевают музыкальной грамотностью дети. Но вернёмся к музыке. Все мы знаем, что на пианино, фортепиано и рояле можно сыграть не только классическую музыку, но и джаз, поп, рок и другие музыкальные направления. Так, например, я создал свою музыкальную композицию о Енисее, и сейчас я вам её представлю, - добавил Йойа Вендт, и в зал ворвалась чистая мелодия, которая напомнила зрителям о мощной и могучей реке. А маэстро между тем продолжал: - Можно взять какое-нибудь произведение известного композитора, например, Сергея Рахманинова, и создать что-то своё, внести какую-то свою идею. Классические произведения можно даже регармонизировать... Во время мастер-класса пианист презентовал три разных оранжировки одного произведения: джаз, оригинал (классическая версия) и рок-версию. Потом звучал Шуберт, и зал замирал и растворялся в аккордах музыки. А после того как они замолкали - взрывался апплодисментами. - Каждый может привнести в игру на пианино любую музыку, любое направление, любой смысл, который он захочет, - пояснил Йойа Вендт. - Многие пианисты начинали с импровизации, и потому главное - не бояться импровизировать. Пианист не должен никогда останавливаться на достигнутом. Всегда нужно двигаться только вперёд. Начиная с 18-го века в музыку пришло много интерпретаций. Чем больше вы импровизируете, тем больше позволяете проявиться своей индивидуальности и таланту. Сейчас существует целое направление в музыке, в котором играют люди, не боящиеся пробовать что-то новое и необычное. Клавишные инструменты: фортепиано, рояль, пианино - интуитивные инструменты, которые соединяются с душой. Апогеем мастер-класса стало совместное музицирование маэстро и учащихся школы искусств и колледжа, а также педагогов. Эти смелые эксперименты поддержал аплодисментами зал, и каждого смельчака встречали крики поддержки. Бетховен и Рахманинов перемежались джазом и роком, творениями самого пианиста, и такой экспромт стал глотком свежего воздуха в мире известных произведений и их исполнения. Смолк последний отзвук мелодии, а маэстро продолжает дальше: - Существует определённый феномен, когда вы играете, следуя своему желанию, а затем останавливаете в инструменте эту ноту, она разносится по всем струнам инструмента, рождая новые, более глубокие звуки. Можно слышать, как звук расходится по инструменту, как он меняется... Пианисту, чтобы играть, не обязательно смотреть на клавиши, он интуитивно их чувствует. В перерывах между игрой на рояле Йойа Вендт с удовольствием отвечал на вопросы присутствующих. Зрители узнали, что в семье Йойа помимо него воспитывались ещё восемь детей (братьев и сестёр), а его мама была певицей; как и многие начинающие музыканты, маэстро учился шесть лет в музыкальной школе, а кроме этого учился в Амстердаме и Нью-Йорке, где и познакомился с джазом. Своё мастерство музыкант нарабатывал, играя на многочисленных концертах. Играл с Джо Кокером, Чаком Берри и другими межднародными звёздами. А также узнали о том, что мастер не выделяет какое-либо музыкальное направление, но обожает экспериментировать с мелодиями и аккордами. Для него вопрос о любимом направлении равноценен выбору лучшего среди родных детей. На память о мастер-классе в Норильске Йойа Вендт получил свой автопортрет от одной из учениц НДШИ. Альберт Сикорский, преподаватель фортепиано НДШИ, говорит, что такого рода мастер-классы - это отличная возможность начинающим музыкантам узнать ещё больше о мире музыки и её возможностях. - Такие мастер-классы нашим детям очень необходимы. Они как мотиватор для молодых музыкантов, толчок для их дальнейшего развития, инициируют их дальнейшие желания и показывают, что творчество - это труд, кропотливый, непростой, требующий нервных и эмоциональных затрат в течение всей жизни. Музыка должна нести вдохновение людям и самому музыканту.

Просмотров:75 Первое знакомство учеников Норильской детской школы искусств, студентов Норильского колледжа искусств и педагогов этих учебных заведений состоялось на мастер-классе, который прошёл на Богдана Хмельницкого, 17. Концертный зал был практически заполнен. Школьники и их родители, студенты, педагоги с нетерпением ждали маэстро.- Уважаемые дамы и господа, добрый день - обратился по-русски Йойа Вендт. - Я рад сейчас стоять на этой сцене и приветствовать вас.Время от времени пианист переходил на немецкий язык, что-то дополнял выражениями на английском и русском. Помогала ему наладить диалог со зрителем переводчица Ксения. Музыка и любовь к искусству помогли диалогу состояться.Пианист отметил, что игра на клавишных инструментах способствует развитию головного мозга, сохраняет на долгие годы интеллект, оптимизм и любовь к жизни, даёт ощущение счастья.- Рояль - это лучший инструмент, с которого можно начинать заниматься музыкой. Все ноты, которые человек может сыграть, уже находятся перед ним. Когда человек просто нажимает любую клавишу, он уже извлекает звук, и чем сильнее он ударяет по клавишам, тем звук громче. Два тона - это интервал, три - аккорд... Очень легко овладевают музыкальной грамотностью дети. Но вернёмся к музыке. Все мы знаем, что на пианино, фортепиано и рояле можно сыграть не только классическую музыку, но и джаз, поп, рок и другие музыкальные направления. Так, например, я создал свою музыкальную композицию о Енисее, и сейчас я вам её представлю, - добавил Йойа Вендт, и в зал ворвалась чистая мелодия, которая напомнила зрителям о мощной и могучей реке.А маэстро между тем продолжал:- Можно взять какое-нибудь произведение известного композитора, например, Сергея Рахманинова, и создать что-то своё, внести какую-то свою идею. Классические произведения можно даже регармонизировать...Во время мастер-класса пианист презентовал три разных оранжировки одного произведения: джаз, оригинал (классическая версия) и рок-версию.Потом звучал Шуберт, и зал замирал и растворялся в аккордах музыки. А после того как они замолкали - взрывался апплодисментами.- Каждый может привнести в игру на пианино любую музыку, любое направление, любой смысл, который он захочет, - пояснил Йойа Вендт. - Многие пианисты начинали с импровизации, и потому главное - не бояться импровизировать. Пианист не должен никогда останавливаться на достигнутом. Всегда нужно двигаться только вперёд. Начиная с 18-го века в музыку пришло много интерпретаций. Чем больше вы импровизируете, тем больше позволяете проявиться своей индивидуальности и таланту. Сейчас существует целое направление в музыке, в котором играют люди, не боящиеся пробовать что-то новое и необычное. Клавишные инструменты: фортепиано, рояль, пианино - интуитивные инструменты, которые соединяются с душой.Апогеем мастер-класса стало совместное музицирование маэстро и учащихся школы искусств и колледжа, а также педагогов. Эти смелые эксперименты поддержал аплодисментами зал, и каждого смельчака встречали крики поддержки. Бетховен и Рахманинов перемежались джазом и роком, творениями самого пианиста, и такой экспромт стал глотком свежего воздуха в мире известных произведений и их исполнения.Смолк последний отзвук мелодии, а маэстро продолжает дальше:- Существует определённый феномен, когда вы играете, следуя своему желанию, а затем останавливаете в инструменте эту ноту, она разносится по всем струнам инструмента, рождая новые, более глубокие звуки. Можно слышать, как звук расходится по инструменту, как он меняется... Пианисту, чтобы играть, не обязательно смотреть на клавиши, он интуитивно их чувствует.В перерывах между игрой на рояле Йойа Вендт с удовольствием отвечал на вопросы присутствующих. Зрители узнали, что в семье Йойа помимо него воспитывались ещё восемь детей (братьев и сестёр), а его мама была певицей; как и многие начинающие музыканты, маэстро учился шесть лет в музыкальной школе, а кроме этого учился в Амстердаме и Нью-Йорке, где и познакомился с джазом. Своё мастерство музыкант нарабатывал, играя на многочисленных концертах. Играл с Джо Кокером, Чаком Берри и другими межднародными звёздами. А также узнали о том, что мастер не выделяет какое-либо музыкальное направление, но обожает экспериментировать с мелодиями и аккордами. Для него вопрос о любимом направлении равноценен выбору лучшего среди родных детей.На память о мастер-классе в Норильске Йойа Вендт получил свой автопортрет от одной из учениц НДШИ.Альберт Сикорский, преподаватель фортепиано НДШИ, говорит, что такого рода мастер-классы - это отличная возможность начинающим музыкантам узнать ещё больше о мире музыки и её возможностях.- Такие мастер-классы нашим детям очень необходимы. Они как мотиватор для молодых музыкантов, толчок для их дальнейшего развития, инициируют их дальнейшие желания и показывают, что творчество - это труд, кропотливый, непростой, требующий нервных и эмоциональных затрат в течение всей жизни. Музыка должна нести вдохновение людям и самому музыканту.