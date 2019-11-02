Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41395

2 ноября 2019, 22:38



"Добрые соседи" встретили горожан в Городском центре культуры.

В Большом зале ГЦК прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства. Норильчан приветствовал заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор Чередниченко. Он сказал: - От всей души, от себя лично и от имени главы города Норильска поздравляю вас с Днём народного единства. Исторически сложилось, что более 190 народов и народностей проживают на территории современной России. Из них 80 - в Норильске. Это огромная цифра для нашего небольшого городка. И все эти народы живут в мире и согласии, а объединяет их Север. Я хочу поблагодарить национально-культурные организации, которые работают в Норильске и принимают активное участие в жизни города. Всем нам добрых соседей и мира. Выступление творческих коллективов Большого Норильска прошло с аншлагом. Voices, "Фристайл", "Шкода", "Тагридис", "Оганер", Норильская городская капелла подарили горожанам незабываемые номера, которые рассказывали о взаимопомощи и добрососедстве. На первом этаже ГЦК все желающие могли сделать фото на память с тантамаресками.

Просмотров:31 В Большом зале ГЦК прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства.Норильчан приветствовал заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами Фёдор Чередниченко. Он сказал:- От всей души, от себя лично и от имени главы города Норильска поздравляю вас с Днём народного единства. Исторически сложилось, что более 190 народов и народностей проживают на территории современной России. Из них 80 - в Норильске. Это огромная цифра для нашего небольшого городка. И все эти народы живут в мире и согласии, а объединяет их Север. Я хочу поблагодарить национально-культурные организации, которые работают в Норильске и принимают активное участие в жизни города. Всем нам добрых соседей и мира.Выступление творческих коллективов Большого Норильска прошло с аншлагом. Voices, "Фристайл", "Шкода", "Тагридис", "Оганер", Норильская городская капелла подарили горожанам незабываемые номера, которые рассказывали о взаимопомощи и добрососедстве.На первом этаже ГЦК все желающие могли сделать фото на память с тантамаресками.