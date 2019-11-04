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4 ноября 2019, 15:21



МФК "Норильский никель" сыграл с действующим чемпионом страны - МФК "Тюмень".

Следующие домашние игры «Норильский никель» проведёт уже в эти выходные: в гости в Заполярье пожалует дебютант Суперлиги - МФК «Беркут». С грозненцами норильчане сыграют две игры в рамках 1/8 финала Кубка России. Встречи пройдут во Дворце спорта «Арктика» 9 и 10 ноября, начало игр - 17 часов по местному времени. Фото Елены Белаловой

Просмотров:246 Мини-футбольный клуб «Норильский никель» в рамках 6 тура Париматч-Чемпионата России по мини-футболу провёл две игры с действующим чемпионом страны - МФК «Тюмень». Встречи прошли 2 и 3 ноября на паркете ДС «Арктика». В первом матче подопечные Евгения Куксевича вели в счете 4:1, однако соперник смог переломить ход игры, и одержать победу с окончательным счетом 4:5. Вторая игра также, как и первая началась с разящих атак заполярных футболистов, и вскоре усердие норильчан было вознаграждено быстрыми голами. В этой встрече «Норникель» уже не дал чемпиону себя обыграть, и уверенно победил «Тюмень» со счетом 6:2.Следующие домашние игры «Норильский никель» проведёт уже в эти выходные: в гости в Заполярье пожалует дебютант Суперлиги - МФК «Беркут». С грозненцами норильчане сыграют две игры в рамках 1/8 финала Кубка России. Встречи пройдут во Дворце спорта «Арктика» 9 и 10 ноября, начало игр - 17 часов по местному времени.Фото Елены Белаловой