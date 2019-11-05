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5 ноября 2019, 11:58

NordStar набирает бортпроводников.


Авиакомпания открывает в Норильске отделение кабинных экипажей и объявляет набор кандидатов на должность бортпроводника в новом отделении.
К участию в отборе приглашаются норильчане - девушки и юноши - в возрасте от 19 лет и старше. Конкурсный отбор будет проходить до 27 ноября, а 28 и 29 ноября пройдёт собеседование с кандидатами.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 27 ноября заполнить анкету на сайте авиакомпании www.nordstar.ru в разделе «Информация» – «О компании» – «Вакансии» – «Бортпроводник», внимательно ознакомившись с требованиями, предъявляемыми к кандидатам. К заполненной анкете необходимо прикрепить фотографию в полный рост и резюме.
Основным требованием, помимо минимально допустимого возраста, является отсутствие медицинских противопоказаний: кандидатам, успешно прошедшим собеседование, предстоит пройти врачебно-лётную экспертную комиссию и получить допуск к обучению.
Первоначальное обучение профессии бортпроводника для отобранных кандидатов будет организовано за счет авиакомпании NordStar. И после успешного окончания обучения бортпроводники будут приняты на работу в норильское отделение кабинных экипажей авиакомпании NordStar.
Норильское отделение станет четвёртым в структуре авиакомпании, помимо отделений в Москве, Красноярске и Санкт-Петербурге.
«Работа бортпроводника по праву считается одной из самых романтичных и необыкновенных: она позволяет видеть мир, совершать путешествия из зимы в лето, общаться с интересными людьми и наблюдать красоту природы в самых разных уголках света, – отмечает начальник службы бортпроводников авиакомпании NordStar Марина Зофман, – но авиация не всех принимает с распростёртыми объятиями. Упорство, дисциплина, собранность и способность совмещать работу врача, воспитателя, спасателя и официанта – вот что нужно, чтобы стать частью авиационного братства».
На начальном этапе в норильское отделение планируется набрать 20 бортпроводников, которые будут выполнять как рейсы по направлениям из Норильска, так и регулярные и чартерные рейсы по внутренним и международным направлениям из двух других базовых аэропортов авиакомпании NordStar – московского аэропорта Домодедово и аэропорта Красноярска.
На фото: бортпроводница Зарина Строева
Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании NordStar
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