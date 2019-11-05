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5 ноября 2019, 13:04

В эти выходные МФК «Норильский никель» схлестнулся с «Тюменью».


В шестом туре Суперлиги МФК «Норильский никель» дома принимал действующего чемпиона – «Тюмень». Уступив в первом поединке с минимальным разрывом - 4:5, в ответном норильчане оказались на голову выше – 6:2.
Уже на пятой минуте встречи стараниями лучшего бомбардира чемпионата двух последних сезонов Руслана Кудзиева, реализовавшего штрафной удар, хозяева площадки выходят вперёд. На это гости на 16-й минуте отвечают точным выстрелом в исполнении Ивана Лобкова. Не проходит и минуты, как Ришат Котляров, дебютировавший в национальной сборной на недавнем отборочном цикле к чемпионату мира, вновь выводит норильчан вперёд. Практически сразу после этого инициативу партнёра по команде подхватывает всё тот же Кудзиев и оформляет дубль. После перерыва «Норильский никель» и не думает сбавлять скоростей: на 31-й минуте Данил Кутузов доводит счёт до разгромного - 4:1. Переломный момент в игре наступает на 37-й минуте, когда сибиряки умудряются четырежды поразить ворота Николая Балашова: мастерством блистают Сергей Крыкун, Андрей Соколов и Иван Лобков, а победный гол за пять минут до конца встречи на свой счёт записывает Максим Емельяненко - 5:4, волевая победа «Тюмени».
Вторая встреча оказалась не менее драматургически насыщенной. На голы, забитые до перерыва Данилом Кутузовым, Павлом Соколовым и Русланом Кудзиевым, за тюменцев отличился капитан команды Артём Антошкин - 3:1. Во второй 25-минутке мяч долгое время не хочет пересекать линию ворот, и вновь всё решается под занавес матча: Антошкин сокращает отставание до минимума, но Кутузов и дважды Кудзиев, поймав соперника на ошибках, вырывают победу для северян - 6:2.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил, что его команда, понимая, кто ей противостоит, по-особенному настраивалась на встречу.
- Тот заряд, который был на первой игре, мы сохранили, с тем же настроением вышли на паркет в ответном матче. Нам удалось забить хорошие голы. Были неприятные моменты, которые мы смогли исправить, и это нам помогло победить. Я аплодирую команде, футболисты ещё раз доказали, что они умеют и могут выигрывать. Я благодарю соперника за игру: помимо того что это очень мощная и крепкая команда, в организации игры они очень сильно добавили. Конечно, не обошлось и без болельщиков: когда на игру собираются полные трибуны, у ребят словно вырастают крылья, - сказал Евгений Куксевич.
По итогам тура у «Норильского никеля» 13 очков. Северяне закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы. В следующем туре чемпионата, 23-24 ноября, они на выезде встретятся с дебютантом лиги, грозненским «Беркутом». Впрочем с тем же «Беркутом», но в рамках 1/8 финала Кубка России, норильчане дома сыграют уже в эти выходные, 9-10 ноября.
Фото Дениса Кожевникова
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