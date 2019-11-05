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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
13:50 В Норильске прошёл пятый международный турнир по тхэквондо (ВТФ), посвящённый памяти Георгия Парамонова.
13:46 Лёд есть, но не везде ещё окреп. На общегородском совещании при главе города рассказали о ледовой обстановке на реках и озёрах Норильска.
13:04 В эти выходные МФК «Норильский никель» схлестнулся с «Тюменью».
11:58 NordStar набирает бортпроводников.
15:21 МФК "Норильский никель" сыграл с действующим чемпионом страны - МФК "Тюмень".
22:38 "Добрые соседи" встретили горожан в Городском центре культуры.
21:42 Немецкий пианист Йойа Вендт покорил норильчан.
21:05 Норильск впервые посетил генконсул Германии в Новосибирске Петер-Кристоф Отто Бломайер.
18:18 На деньги, собранные летом на благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!» куплено специализированное оборудование для трёхлетнего Алана Габараева.
17:18 Красноярский край и Япония договорились о продолжении культурного обмена.
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