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5 ноября 2019, 13:46



Лёд есть, но не везде ещё окреп. На общегородском совещании при главе города рассказали о ледовой обстановке на реках и озёрах Норильска.

Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:109 По словам начальника управления по делам ГОиЧС администрации Норильска Андрея Магерова, сегодня средняя толщина льда составляет примерно 10-15 см, что позволяет проезжать по нему на снегоходной технике. При этом, как отметил Магеров, там, где есть сильное течение – фарватеры, а это на реках Рыбной, Глубокой, Ламе – лёд до сих пор неустойчивый. На больших озёрах – Лама и Глубоком, лёд также неустойчивый, окончательное ледообразование ещё не завершилось. Докладчик также добавил, что выход на лёд сегодня безопасен не везде.Фото Дениса Кожевникова