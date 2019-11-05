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5 ноября 2019, 13:50



В Норильске прошёл пятый международный турнир по тхэквондо (ВТФ), посвящённый памяти Георгия Парамонова.

По словам президента Таймырской федерации тхэквондо Сергея Никуличева, приглашение на турнир получили больше стран: Испания, Италия, Финляндия, Иордания. Но по независящим от спортсменов обстоятельствам, к сожалению, они не смогли приехать. - Если у нас всё получится, то в следующем году мы увидим намного больше стран. Тем не менее наш турнир по тхэквондо, который имеет официальный статус, уже можно назвать самым северным в мире. Подобных ему просто нет, - добавил Сергей Никуличев. В командном зачёте первыми стали белорусские спортсмены, второе место у россиян, третье - у казахов. Подробный материал о прошедшем турнире читайте в одном из следующих номеров «Заполярной Правды». Фото Ирины Яринской

Просмотров:82 На этот раз соревнования принял КОЦ «Талнах». Помимо россиян в них также участвовали юниорские сборные Белоруссии, Казахстана и Китая. Победителей выявляли как в личном зачёте, так и в командном.По словам президента Таймырской федерации тхэквондо Сергея Никуличева, приглашение на турнир получили больше стран: Испания, Италия, Финляндия, Иордания. Но по независящим от спортсменов обстоятельствам, к сожалению, они не смогли приехать.- Если у нас всё получится, то в следующем году мы увидим намного больше стран. Тем не менее наш турнир по тхэквондо, который имеет официальный статус, уже можно назвать самым северным в мире. Подобных ему просто нет, - добавил Сергей Никуличев.В командном зачёте первыми стали белорусские спортсмены, второе место у россиян, третье - у казахов.Подробный материал о прошедшем турнире читайте в одном из следующих номеров «Заполярной Правды».Фото Ирины Яринской