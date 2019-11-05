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5 ноября 2019, 15:42



По «гибкому» льду: разработана технология армирования льда, повышающая его прочность и гибкость.

По сообщению пресс-службы ТГУ, сначала учёные опробовали ткань из волокнистых нитей, пропитанную эпоксидной смолой, которая служит для повышения прочности крыльев самолётов. Затем протестировали ещё около 600 различных образцов (нити, сетки и т. д.) и подобрали оптимальные составы для армирования льда. На данный момент отработана технология закладки элементов и температурный режим намораживания слоёв, которые позволяют получать материал с хорошей пластичностью. Образцы можно согнуть под углом до 120 градусов, при этом армированный лёд выдерживает нагрузку в шесть раз большую, чем обычный. Сейчас учёные работают над изготовлением и исследованием образцов большей площади. Область применения этого материала - от строительства причалов для разгрузки и взлётно-посадочных полос до площадок в море, которые необходимы при освоении шельфовых месторождений. Разработчики также говорят о возведении ледовых островов для установки на них разведочных буровых, правда, напоминают, что арматуру придётся завозить, а воду брать из пресных источников. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:162 НИИ авиационных материалов, МГТУ им. Баумана и Красноярский научный центр СО РАН создали технологию армирования льда, которая в 6 раз повышает его прочность и в 15 раз - гибкость. Разработка была представлена на научной конференции по новым материалам и технологиям для освоения Арктики в Томском государственном университете.По сообщению пресс-службы ТГУ, сначала учёные опробовали ткань из волокнистых нитей, пропитанную эпоксидной смолой, которая служит для повышения прочности крыльев самолётов. Затем протестировали ещё около 600 различных образцов (нити, сетки и т. д.) и подобрали оптимальные составы для армирования льда. На данный момент отработана технология закладки элементов и температурный режим намораживания слоёв, которые позволяют получать материал с хорошей пластичностью. Образцы можно согнуть под углом до 120 градусов, при этом армированный лёд выдерживает нагрузку в шесть раз большую, чем обычный. Сейчас учёные работают над изготовлением и исследованием образцов большей площади.Область применения этого материала - от строительства причалов для разгрузки и взлётно-посадочных полос до площадок в море, которые необходимы при освоении шельфовых месторождений. Разработчики также говорят о возведении ледовых островов для установки на них разведочных буровых, правда, напоминают, что арматуру придётся завозить, а воду брать из пресных источников.Фото Дениса Кожевникова