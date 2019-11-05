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5 ноября 2019, 15:46



В Норильске стартовал сезон по мини-футболу. В борьбу уже вступили команды Первой лиги.

Ещё 14 команд ожидают своего старта в первенстве Второй лиги. Там игры начнутся в эти выходные и пройдут в один круг. Кроме того, все участники сезона разыграют традиционный Кубок Норильска. Завершится сезон в апреле-мае. Добавим, что действующим чемпионом является «Ремонтник». Он же в прошлом розыгрыше стал обладателем кубка города.

Просмотров:159 В городском чемпионате (Первая лига) принимают участие восемь команд, которым предстоит выявить сильнейших в два круга. В первом туре «Мотор» обыграл «Арктику» со счётом 7:5, «Медный завод» взял верх над «Норильским никелем-М» - 8:4, а «Океан» над «Строителем» - 9:2, «Ремонтник» и «Надежда» сыграли вничью – 4:4.Ещё 14 команд ожидают своего старта в первенстве Второй лиги. Там игры начнутся в эти выходные и пройдут в один круг. Кроме того, все участники сезона разыграют традиционный Кубок Норильска. Завершится сезон в апреле-мае.Добавим, что действующим чемпионом является «Ремонтник». Он же в прошлом розыгрыше стал обладателем кубка города.