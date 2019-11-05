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5 ноября 2019, 15:46



Лучше, но не выше: в Москве представили новый вездеход для Арктики.

Новый супервездеход конструктор назвал «AG-20», он оснащён двигателем мощностью 44 лошадиных силы. От предыдущей модели техника отличается повышенным комфортом и большей вместительностью - до 11 пассажиров. Проходимость плавающего вездехода осталась на прежнем уровне - по этому качеству знаменитый «Шерп» новой модели превзойти не удалось. По словам конструктора, новый вездеход более комфортабельный, чем предыдущие версии. У него пять с половиной кубометров грузопассажирского отсека, что для вездехода подобного типа является вполне приличным показателем. В конструкции также применён более совершенный, планетарный механизм поворота, который комбинируется с понижающим редуктором. - Проходимость таких вездеходов везде примерно на одном уровне, - говорит Алексей Гарагашьян. - Применяя такую схему, выше прыгнуть уже невозможно.

Просмотров:154 Новую версию популярного вездехода представил известный конструктор Алексей Гарагашьян. Его внедорожник на шинах низкого давления «Шерп» неоднократно испытывали в самых сложных условиях Арктики. Эти модели норильчане могли видеть в Норильске два года назад во время испытаний на Таймыре на трансарктическом переходе.Новый супервездеход конструктор назвал «AG-20», он оснащён двигателем мощностью 44 лошадиных силы. От предыдущей модели техника отличается повышенным комфортом и большей вместительностью - до 11 пассажиров. Проходимость плавающего вездехода осталась на прежнем уровне - по этому качеству знаменитый «Шерп» новой модели превзойти не удалось.По словам конструктора, новый вездеход более комфортабельный, чем предыдущие версии. У него пять с половиной кубометров грузопассажирского отсека, что для вездехода подобного типа является вполне приличным показателем. В конструкции также применён более совершенный, планетарный механизм поворота, который комбинируется с понижающим редуктором.- Проходимость таких вездеходов везде примерно на одном уровне, - говорит Алексей Гарагашьян. - Применяя такую схему, выше прыгнуть уже невозможно.