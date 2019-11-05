Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41404

5 ноября 2019, 15:52



Норильчане выступили на 21-х «Заполярных играх» в Воркуте.

Норильский «Заполярник», сформированный из игроков 2004 года рождения, под руководством тренера Александра Тимченко в стартовом матче одержал уверенную победу, разгромив сосногорскую «Парму» - 15:2, однако в оставшихся встречах уступил: 4:6 - «Олимпу» (Воркута) и 3:7 - «Беркуту» (Ухта). Таким образом, в хоккейных баталиях норильчане довольствовались лишь бронзовыми медалями. Серебро досталось ухтинцам, золото – воркутинцам. К сожалению, наши боксеры выступили менее удачно: в командном зачёте среди мужчин они стали шестыми, а среди юниоров и вовсе девятыми. В этом виде спорта также не было равным хозяевам игр. В общекомандном зачёте всей Спартакиады призовые места, как и ожидалось, распределились между городами, делегировавшими на состязания больше всех участников: третье место досталось Сыктывкару, второе – Ухте, первое - Воркуте. Отметим, что «Заполярные игры», проводимые в Воркуте с 1999 года, считаются самой северной Спартакиадой России, включённой в официальный спортивный календарь страны.

Просмотров:142 Традиционная Спартакиада народов Севера России на этот раз собрала свыше 1200 участников из 35 городов. Соревнования проходили девять дней, спортсмены разыграли более 1400 комплектов наград в 15 видах спорта. От Норильска в Коми отправились боксёры и хоккеисты.Норильский «Заполярник», сформированный из игроков 2004 года рождения, под руководством тренера Александра Тимченко в стартовом матче одержал уверенную победу, разгромив сосногорскую «Парму» - 15:2, однако в оставшихся встречах уступил: 4:6 - «Олимпу» (Воркута) и 3:7 - «Беркуту» (Ухта). Таким образом, в хоккейных баталиях норильчане довольствовались лишь бронзовыми медалями. Серебро досталось ухтинцам, золото – воркутинцам.К сожалению, наши боксеры выступили менее удачно: в командном зачёте среди мужчин они стали шестыми, а среди юниоров и вовсе девятыми. В этом виде спорта также не было равным хозяевам игр.В общекомандном зачёте всей Спартакиады призовые места, как и ожидалось, распределились между городами, делегировавшими на состязания больше всех участников: третье место досталось Сыктывкару, второе – Ухте, первое - Воркуте.Отметим, что «Заполярные игры», проводимые в Воркуте с 1999 года, считаются самой северной Спартакиадой России, включённой в официальный спортивный календарь страны.