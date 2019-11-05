Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41405

5 ноября 2019, 16:13



В Красноярске объявили самые читающие города и районы края.

Здесь же отметили норильский книжный интеллектуальный фестиваль «СКИФ», проекты «Читай, Железногорск!» и литературный тракт «Книжная ПАРКовка» из Бородино. Северный книжный интеллектуальный фестиваль, который прошёл в нашем городе в октябре прошлого года, был высоко оценён членами жюри и помог получить норильчанам заслуженное второе место в этом престижном состязании. Помимо диплома самого читающего городского округа, в библиотеки Норильска отправится и подарок – комплект новых увлекательных книг. Поддержать норильчан и поздравить с наградой пришли коллеги и друзья: бывший директор ЦБС Татьяна Гришаева, писатель Александр Григоренко, краеведы северного города Лариса и Станислав Стрючковы. Эвенкийский муниципальный район победил с проектом «Районный книжный марафон «С книгой в лето», вторым стал Ермаковский район с проектом «Здесь край мой, исток мой», а третье место у Ужурского района с проектом «Создай свою книгу». Победителям и призёрам вручили дипломы и сертификаты на получение комплектов книг. Отметим, конкурс на самый читающий город прошёл в Красноярском крае уже второй раз. За два года в нём приняли участие 25 муниципальных образований: 11 городов и 14 районов. В 2018 году победителями стали город Боготол и Краснотуранский район.

Просмотров:150 На XIII Красноярской ярмарке книжной культуры - КРЯКК - объявлены самые читающие города и районы края: больше всего читающих сибиряков оказалось в Железногорске, Норильске, Эвенкии, Ермаковском и Ужурском районах.Здесь же отметили норильский книжный интеллектуальный фестиваль «СКИФ», проекты «Читай, Железногорск!» и литературный тракт «Книжная ПАРКовка» из Бородино.Северный книжный интеллектуальный фестиваль, который прошёл в нашем городе в октябре прошлого года, был высоко оценён членами жюри и помог получить норильчанам заслуженное второе место в этом престижном состязании. Помимо диплома самого читающего городского округа, в библиотеки Норильска отправится и подарок – комплект новых увлекательных книг.Поддержать норильчан и поздравить с наградой пришли коллеги и друзья: бывший директор ЦБС Татьяна Гришаева, писатель Александр Григоренко, краеведы северного города Лариса и Станислав Стрючковы.Эвенкийский муниципальный район победил с проектом «Районный книжный марафон «С книгой в лето», вторым стал Ермаковский район с проектом «Здесь край мой, исток мой», а третье место у Ужурского района с проектом «Создай свою книгу».Победителям и призёрам вручили дипломы и сертификаты на получение комплектов книг.Отметим, конкурс на самый читающий город прошёл в Красноярском крае уже второй раз. За два года в нём приняли участие 25 муниципальных образований: 11 городов и 14 районов. В 2018 году победителями стали город Боготол и Краснотуранский район.