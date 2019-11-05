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5 ноября 2019, 16:33



Норильские гиревики стали вторыми в общекомандном зачёте краевого чемпионата.

В итоговом протоколе команда Норильска совсем немного уступила победителям чемпионата - красноярцам. Третьими стали гиревики из Шушенского. - Два наших спортсмена, Барановский и Голиков, впервые участвовали в дисциплине «Толчок по длинному циклу», поэтому их результаты вдвойне можно считать успешными. Кроме того, Барановский, выступив сразу в двух дисциплинах, в том числе и в «Двоеборье», создал прецедент на чемпионате и заработал в копилку нашей команды 60 баллов. Козмеренко отобралась на зональные соревнования, которые пройдут уже через несколько недель в Улан-Удэ, - сообщил Константин Кочан, президент Федерации функционального многоборья Норильска. Фото участников соревнований

Просмотров:190 Состязания прошли в Красноярске, в них приняли участие 80 сильнейших атлетов из 18 команд со всего края. По итогам выступлений первое место от нашей делегации заняли: Диана Козмеренко (весовая категория до 63 кг), Роман Голиков (до 68 кг) и Роман Барановский (до 85 кг). Оксана Степаненко стала бронзовым призёром (свыше 63 кг).В итоговом протоколе команда Норильска совсем немного уступила победителям чемпионата - красноярцам. Третьими стали гиревики из Шушенского.- Два наших спортсмена, Барановский и Голиков, впервые участвовали в дисциплине «Толчок по длинному циклу», поэтому их результаты вдвойне можно считать успешными. Кроме того, Барановский, выступив сразу в двух дисциплинах, в том числе и в «Двоеборье», создал прецедент на чемпионате и заработал в копилку нашей команды 60 баллов. Козмеренко отобралась на зональные соревнования, которые пройдут уже через несколько недель в Улан-Удэ, - сообщил Константин Кочан, президент Федерации функционального многоборья Норильска.Фото участников соревнований