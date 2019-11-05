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5 ноября 2019, 16:38



С начала года от жителей города через единую диспетчерскую службу поступило более 200 обращений, касающихся вывоза мусора.

«Ситуация по крупногабариту пока ещё решается. Сейчас федеральным оператором ведётся работа по сбору и транспортировке мусора собственными силами: на территории у регоператора 12 единиц техники, а для сбора крупногабарита – три самосвала и один погрузчик», - сказал Константин Купреенко. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:156 Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Норильска Константин Купреенко, комментируя работу регионального оператора ООО «РостТех». С 1 января от норильчан поступило 235 обращений, большинство – 203 обращения - из Центрального района, 27 - из Кайеркана и пять из Талнаха. Начальник УГХ заверил, что все обращения отработаны.«Ситуация по крупногабариту пока ещё решается. Сейчас федеральным оператором ведётся работа по сбору и транспортировке мусора собственными силами: на территории у регоператора 12 единиц техники, а для сбора крупногабарита – три самосвала и один погрузчик», - сказал Константин Купреенко.Фото Владимира Макушкина