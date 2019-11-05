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5 ноября 2019, 16:42



С начала зимы с дворовых территорий Норильска вывезено 35 тысяч кубических метров снега.

Евгений Войник также отметил, что сейчас особое внимание уделяется срезке снежных накатов на проездных путях и пешеходных зонах дворовых территорий. Это делается для того, чтобы предотвратить риски травматизма и минимизировать подтопления талыми водами этих участков весной. «Очистка подъездных путей и дворовых территорий многоквартирных домов Норильска, отнесённых к общедомовому имуществу, ведётся управляющими организациями в соответствии с договорами управления. Здесь же предусмотрена механизированная уборка снега во время снегопадов, а также его вывоз - десять процентов от общего объёма осадков», - добавил Евгений Войник. В свою очередь, начальник «Норильскавтодора» Олег Крист напомнил, что зимнее содержание улично-дорожной сети, в том числе и вывоз снега, выполняется подрядными организациями «ИЛАН-Норильск» и УАДиС на основании трехгодичных муниципальных контрактов. На улицах и дорогах круглосуточно работает от 30 до 50 единиц снегоочистительной техники в зависимости от погоды. Одновременно с патрульной очисткой проводится вывоз снега на снегоотвал. «За октябрь 2019 года с улично-дорожной сети Норильска вывезено 39 тысяч тонн снега. За аналогичные периоды прошлых лет: в 2016 году - 34 тысячи тонн, в 2017-м – 121 тысяча тонн, в 2018-м – 57 тысяч тонн», - пояснил Олег Крист. В завершение спикер добавил, что оперативно отрабатываются замечания и обращения от перевозчиков - в первую очередь от НПОПАТ - и жителей о некачественной или несвоевременной очистке от снега проезжей части, тротуаров, пешеходных переходов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:169 По словам начальника УЖКХ администрации Норильска Евгения Войника, работы по вывозу снега с дворовых территорий ведутся по графикам, разработанным и утверждённым управляющими организациями. При этом специалистами управлений горхоза и ЖКХ администрации города проводятся выборочные проверки дворовых территорий, оценивается работа по исполнению управляющими организациями своих обязательств перед собственниками и нанимателями.Евгений Войник также отметил, что сейчас особое внимание уделяется срезке снежных накатов на проездных путях и пешеходных зонах дворовых территорий. Это делается для того, чтобы предотвратить риски травматизма и минимизировать подтопления талыми водами этих участков весной.«Очистка подъездных путей и дворовых территорий многоквартирных домов Норильска, отнесённых к общедомовому имуществу, ведётся управляющими организациями в соответствии с договорами управления. Здесь же предусмотрена механизированная уборка снега во время снегопадов, а также его вывоз - десять процентов от общего объёма осадков», - добавил Евгений Войник.В свою очередь, начальник «Норильскавтодора» Олег Крист напомнил, что зимнее содержание улично-дорожной сети, в том числе и вывоз снега, выполняется подрядными организациями «ИЛАН-Норильск» и УАДиС на основании трехгодичных муниципальных контрактов. На улицах и дорогах круглосуточно работает от 30 до 50 единиц снегоочистительной техники в зависимости от погоды. Одновременно с патрульной очисткой проводится вывоз снега на снегоотвал.«За октябрь 2019 года с улично-дорожной сети Норильска вывезено 39 тысяч тонн снега. За аналогичные периоды прошлых лет: в 2016 году - 34 тысячи тонн, в 2017-м – 121 тысяча тонн, в 2018-м – 57 тысяч тонн», - пояснил Олег Крист.В завершение спикер добавил, что оперативно отрабатываются замечания и обращения от перевозчиков - в первую очередь от НПОПАТ - и жителей о некачественной или несвоевременной очистке от снега проезжей части, тротуаров, пешеходных переходов.Фото Владимира Макушкина