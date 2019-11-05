Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41409

5 ноября 2019, 16:52



В Норильске продолжаются игры Ночной хоккейной лиги. У «Заполярника» есть все шансы вновь отправиться в Сочи.

Следуя регламенту лиги, в Норильской зоне матчи продлятся до весны, после чего две сильнейшие команды от каждого дивизиона напрямую отправятся на всероссийский финал, который традиционно проходит в мае в Сочи. Помимо почётного звания чемпиона, победитель финала в самом почётном и представительном дивизионе «40+» также получит грант на строительство крытого катка в своём городе. Напомним, что соревнования, генеральным партнёром которых является компания «Норникель», проводятся с 2012 года и объединяют сотни команд со всей страны. В Норильск лига пришла два года назад, и если в первом розыгрыше в ней приняли участие только команды старшей возрастной группы – «Дивизион 40+», с прошлого года на лёд выходят и хоккеисты помоложе - «Лига мечты». Всего в отборочном этапе нынешнего сезона НХЛ в борьбу уже вступили более пятисот команд, притом что почти в половине регионов, участвующих в НХЛ, игры ещё даже не начались.

Просмотров:156 В этом сезоне в дивизионе «40+» участвуют четыре дружины: «Заполярник», «Ремонтник», «Талнах» и дудинский «Таймыр». На первом месте без единой осечки идёт «Заполярник», в четырёх матчах набравший 12 очков. В лиге «18+» пока сыграно не так много игр, но и здесь в лидеры выбился «Заполярник», опережающий пять других коллективов: «Алит НОК», «Таймыр», «Планету», «Айсберг» и «Ремонтник».Следуя регламенту лиги, в Норильской зоне матчи продлятся до весны, после чего две сильнейшие команды от каждого дивизиона напрямую отправятся на всероссийский финал, который традиционно проходит в мае в Сочи. Помимо почётного звания чемпиона, победитель финала в самом почётном и представительном дивизионе «40+» также получит грант на строительство крытого катка в своём городе.Напомним, что соревнования, генеральным партнёром которых является компания «Норникель», проводятся с 2012 года и объединяют сотни команд со всей страны. В Норильск лига пришла два года назад, и если в первом розыгрыше в ней приняли участие только команды старшей возрастной группы – «Дивизион 40+», с прошлого года на лёд выходят и хоккеисты помоложе - «Лига мечты». Всего в отборочном этапе нынешнего сезона НХЛ в борьбу уже вступили более пятисот команд, притом что почти в половине регионов, участвующих в НХЛ, игры ещё даже не начались.