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5 ноября 2019, 16:58

Звуки в цифре: в Концертном зале Норильского колледжа искусств занял своё место на сцене новый цифровой орган.


Инструмент был сделан на заказ в Италии, в фирме, которая занимается изготовлением музыкальных инструментов по индивидуальным заказам.
Орган был приобретён благодаря финансовой поддержке «Норникеля». Презентовать новый инструмент в Норильск приедет доцент Новосибирской государственной консерватории им. М. Глинки, лауреат международных конкурсов Наталья Багинская. Она же подготовила для норильчан обширную программу.
Вести занятия будет преподаватель, концертмейстер Дмитрий Васильев, который сейчас проходит переподготовку в Новосибирской консерватории.
- Идея купить орган родилась давно, - говорит Дмитрий Васильев. - Инструмент открывает большие возможности, гармонично звучит как сольно, так и с оркестром, даёт особенно качественный звук, это признают даже концертирующие органисты-профессионалы. По звуковому богатству и обилию музыкальных средств орган среди инструментов занимает первое место, он может имитировать звуки духового оркестра - скрипку, фагот, кларнет.
Каждый регистр имеет свой тембр. Звук органа - это мощная, эмоционально воздействующая многоголосная фактура, которая для норильских ценителей музыки откроет новые репертуарные горизонты.
Сам инструмент невелик, по объёму - чуть крупнее пианино, поэтому достаточно мобильный. Работает от бытовой электросети, при необходимости или по желанию исполнителя орган может быть подключён к усиливающей аппаратуре и дополнительной акустической системе.
Инструмент планируется установить в малом зале учебного заведения, именно там будут проходить занятия для студентов. На большой сцене орган будет появляться только на концертах.
По мнению специалистов, обладание компактным цифровым органом - лучшее решение для уже сложившейся инфраструктуры небольших концертных залов. Настоящий духовой орган превосходит по габаритам все известные музыкальные инструменты и занимает слишком много места.
Фото Дениса Кожевникова

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