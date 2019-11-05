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5 ноября 2019, 17:06



В Норильске стартовало первенство города по классическим шахматам.

Первый тур первенства уже состоялся. Турнирную таблицу возглавили Игорь Николаев, который ещё до начала игр считался фаворитом, а также Дмитрий Лаврентьев, Никита Злотников и Равиль Кужашев. По словам председателя Федерации шахмат Норильска Никиты Злотникова, к состязаниям всё ещё можно присоединиться. - К сожалению, не всем удаётся совмещать работу и участие в затяжном первенстве, поэтому в этот раз участников набралось не так много. Игры продлятся семь недель, семь воскресных дней подряд. Как правило, во время однодневных турниров участников намного больше – до трёх десятков, - сказал Никита Злотников. Фото участников первенства

Просмотров:146 В состязаниях, которые проходят на стадионе «Заполярник», принимают участие 12 человек. Игры продлятся до середины декабря. За это время спортсменам предстоит выявить сильнейших по так называемой швейцарской системе - в семь туров. При этом самому младшему из участников - шесть лет, старшему – 70.Первый тур первенства уже состоялся. Турнирную таблицу возглавили Игорь Николаев, который ещё до начала игр считался фаворитом, а также Дмитрий Лаврентьев, Никита Злотников и Равиль Кужашев.По словам председателя Федерации шахмат Норильска Никиты Злотникова, к состязаниям всё ещё можно присоединиться.- К сожалению, не всем удаётся совмещать работу и участие в затяжном первенстве, поэтому в этот раз участников набралось не так много. Игры продлятся семь недель, семь воскресных дней подряд. Как правило, во время однодневных турниров участников намного больше – до трёх десятков, - сказал Никита Злотников.Фото участников первенства