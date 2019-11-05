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5 ноября 2019, 17:36



Книжка про мишку: в свет выпущена книга про белого медведя, которая вышла в свет благодаря проекту «Сохраним белого медведя» просветительского центра «Белый мишка».

- Наша основная задача - рассказать, почему так важно сохранить это животное, - говорит менеджер региональных проектов экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Олеся Кужель. - А ещё - не допустить, чтобы сбывались пессимистичные прогнозы, по которым уже к середине этого века число белых медведей сократится на 60%.

Просмотров:155 С подачи экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) книга вызвала большой интерес не только у детей, но и у взрослых. В издании читатель узнаёт об увлекательных фактах символа российской Арктики, получает возможность увидеть трёхмерное изображение медведя и других животных в дополненной реальности. Читателю предлагается, скачав на смартфон приложение «Белый мишка», посмотреть, как медведь плавает, ходит, ловит рыбу, сравнить его с человеком, машиной и многое другое.- Наша основная задача - рассказать, почему так важно сохранить это животное, - говорит менеджер региональных проектов экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Олеся Кужель. - А ещё - не допустить, чтобы сбывались пессимистичные прогнозы, по которым уже к середине этого века число белых медведей сократится на 60%.