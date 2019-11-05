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5 ноября 2019, 17:42



Более 1700 норильчан посетили мероприятия в рамках празднования Дня народного единства.

В талнахской библиотеке состоялась праздничная программа «Дружба без границ»: в центральном зале библиотеки прошёл концерт, в выставочном зале работали тематические площадки. А в Кайеркане праздник принял «Юбилейный». Здесь развернулись народные гулянья: горожане могли поучаствовать в тематическом экскурсе «Север – наш общий дом» от Ассоциации коренных народов Севера, познакомиться с традиционными играми северных народов. Чуть позже в концертном зале «Юбилейного» состоялся праздничный концерт «Под единым небом» с участием творческих коллективов и национально-культурных объединений района. Всего праздничные мероприятия в Большом Норильске посетили более 1700 человек. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:148 В Центральном районе города народные гулянья развернулись в ГЦК, где прошла праздничная программа «Добрые соседи», лейтмотивом которой стала поучительная история о важности взаимопомощи, взаимовыручки и добрососедства. Там в фойе первого этажа была организована фотозона, были представлены костюмы народов России.В талнахской библиотеке состоялась праздничная программа «Дружба без границ»: в центральном зале библиотеки прошёл концерт, в выставочном зале работали тематические площадки.А в Кайеркане праздник принял «Юбилейный». Здесь развернулись народные гулянья: горожане могли поучаствовать в тематическом экскурсе «Север – наш общий дом» от Ассоциации коренных народов Севера, познакомиться с традиционными играми северных народов. Чуть позже в концертном зале «Юбилейного» состоялся праздничный концерт «Под единым небом» с участием творческих коллективов и национально-культурных объединений района.Всего праздничные мероприятия в Большом Норильске посетили более 1700 человек.Фото Дениса Кожевникова