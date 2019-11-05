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5 ноября 2019, 17:44



В арктическом полку прибудет. К 1 декабря в Арктическую зону планируется добавить ещё три муниципальных образования Республики Коми.

По словам заместителя председателя Госсовета региона Валентины Жиделевой, в России также панируется создать межпарламентское объединение Арктических регионов. По её словам, такое объединение может стать эффективным инструментом для решения вопросов развития Арктики. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:177 Включение Усинска, Инты и Усть-Цилемского района находится на стадии окончательного согласования. Ещё в июле рабочая группа комитета Госдумы России по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержала включение вышеперечисленных административных образований Коми в Арктическую зону страны.По словам заместителя председателя Госсовета региона Валентины Жиделевой, в России также панируется создать межпарламентское объединение Арктических регионов. По её словам, такое объединение может стать эффективным инструментом для решения вопросов развития Арктики.Фото Дениса Кожевникова