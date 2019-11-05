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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
19:10 В рамках знакомства с регионами Сибири в Норильске впервые побывал генеральный консул Германии.
18:24 2 ноября на стадионе «Заполярник» прошёл чемпионат города по вольной борьбе.
18:21 Норильчане привезли три медали с открытых краевых соревнований: Кубок Сибири по пауэрлифтингу - жим лежа и жим классический.
17:49 Ситуация с пожарами в Норильске улучшается.
17:44 В арктическом полку прибудет. К 1 декабря в Арктическую зону планируется добавить ещё три муниципальных образования Республики Коми.
17:42 Более 1700 норильчан посетили мероприятия в рамках празднования Дня народного единства.
17:36 Книжка про мишку: в свет выпущена книга про белого медведя, которая вышла в свет благодаря проекту «Сохраним белого медведя» просветительского центра «Белый мишка».
17:06 В Норильске стартовало первенство города по классическим шахматам.
16:58 Звуки в цифре: в Концертном зале Норильского колледжа искусств занял своё место на сцене новый цифровой орган.
16:52 В Норильске продолжаются игры Ночной хоккейной лиги. У «Заполярника» есть все шансы вновь отправиться в Сочи.
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