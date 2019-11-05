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5 ноября 2019, 17:49



Ситуация с пожарами в Норильске улучшается.

«Если провести краткий итог за десять месяцев, то по всем показателям у нас идёт снижение. На сегодняшний день у нас 235 пожаров, в прошлом году их было 390. Погибших за этот год двое, в прошлом году - шесть. Травмированных - трое, в прошлом году – 17», - пояснил Виталий Казак.

Просмотров:153 Об этом сообщил начальник 7-го отряда федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю Виталий Казак. По его словам, в октябре было зарегистрировано 11 пожаров, в аналогичный период прошлого года их было 36. Пять случаев возгорания произошло в Центральном районе города, три - в Кайеркане, два - в Оганере и один - в Талнахе. К сожалению, не обошлось без трагедии: в Кайеркане погиб мужчина – неосторожность при курении. При этом за месяц при ликвидации возгораний сотрудники противопожарной службы спасли восемь человек, один из которых - ребёнок.«Если провести краткий итог за десять месяцев, то по всем показателям у нас идёт снижение. На сегодняшний день у нас 235 пожаров, в прошлом году их было 390. Погибших за этот год двое, в прошлом году - шесть. Травмированных - трое, в прошлом году – 17», - пояснил Виталий Казак.