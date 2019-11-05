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5 ноября 2019, 18:21



Норильчане привезли три медали с открытых краевых соревнований: Кубок Сибири по пауэрлифтингу - жим лежа и жим классический.

Салават Хакимов в категории до 93 кг среди мужчин также занял второе место с результатом 195 кг, а также победил среди ветеранов в параллельном зачёте, став первым ввиду явного преимущества. Тренирует спортсмена также тренер Евгений Кретов.

Просмотров:159 Марина Красовская в весовой категории до 57 кг заняла второе место с результатом 75 кг. Спортсменка занимается под руководством Евгения Карева.Салават Хакимов в категории до 93 кг среди мужчин также занял второе место с результатом 195 кг, а также победил среди ветеранов в параллельном зачёте, став первым ввиду явного преимущества. Тренирует спортсмена также тренер Евгений Кретов.