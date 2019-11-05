Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41417

5 ноября 2019, 18:24



2 ноября на стадионе «Заполярник» прошёл чемпионат города по вольной борьбе.

Фото участников соревнований

Просмотров:147 В соревновавшейся возрастной группе 2003 г. р. и старше, которая собрала более 40 спортсменов из всех районов Норильска, было представлено шесть весовых категорий. После всех выступлений победу в каждой праздновали воспитанники спортшколы № 4 - Хафиз Бекеев, 60 кг; Абдулмеджид Алибеков, 65 кг; Сулейман Мамедалиев, 71 кг; Рамазан Мустафаев, 75 кг; Дидар Муслимов, 80 кг; Валерий Стенькин, свыше 80 кг.Фото участников соревнований