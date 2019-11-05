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5 ноября 2019, 19:10



В рамках знакомства с регионами Сибири в Норильске впервые побывал генеральный консул Германии.

Знакомство с Норильском началось со встречи с главой города Норильска Ринатом Ахметчиным. Говорили об экономическом развитии города, культурном сотрудничестве и о том, какими могут быть перспективы дальнейшего взаимодействия. - Я думаю, развитие туризма имеет очень хорошие перспективы. Мы также видим, что в научной области возможны совместные проекты. Мы разговаривали с Объединённой дирекцией «Заповедников Таймыра». Они заинтересованы найти партнёра в Германии. И кое-что конкретное в этом направлении мы уже запланировали, - рассказал консул ФРГ в Новосибирске Петер-Кристоф Отто Бломайер. Также есть планы, касающиеся образования. Генконсул предложил сотрудничество Норильскому Государственному индустриальному институту в области разработки конкретных предложений по улучшению экологической обстановки в городе. Работать над проектом будут студенты и профессорский состав НГИИ совместно с германскими экспертами. - Такого рода проекты мы уже реализуем с другими сибирскими городами. Сейчас ваш институт изучает этот опыт. Надеемся, что такого рода проект мы сможем сделать и в Норильске, и сюда приедет эксперт из Германии, - заявил Петер-Кристоф Отто Бломайер. Как рассказал генконсул, Германия во многих направлениях и отраслях является лидером на рынке машиностроения, химической и автомобильной промышленности. Но самая сильная сторона - средние и малые предприятия. Сейчас задача генерального консульства - чтобы предприятия обратили внимание на наш регион. - Существуют, конечно, некие препятствия. Но, я думаю, те возможности, которые у нас есть, нужно использовать полностью. Развитие экономических, научных и культурных отношений. Уже сегодня в рамках нашего визита культурный проект состоялся, - отметил Петер-Кристоф Отто Бломайер. Вместе с генконсулом в Заполярье приехал джазовый пианист-импровизатор Йойа Вендт, который дал в Норильской детской школе искусств мастер-класс, а затем и концерт. После Норильска делегация побывала в Дудинке, а в понедельник утром вылетела в Омск. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:223 В зону ответственности недавно назначенного консула ФРГ в Новосибирске Петера-Кристофа Отто Бломайера входит 21 субъект РФ. По его словам, в Норильске находятся важные промышленные предприятия, поэтому необходимо знакомиться не только со столицей региона, но и смотреть, как живут люди в небольших городах. В целом стоит отметить, что на региональном уровне сегодня наблюдается живой интерес к конструктивным и взаимовыгодным отношениям, о чём свидетельствует и нынешний визит.Знакомство с Норильском началось со встречи с главой города Норильска Ринатом Ахметчиным. Говорили об экономическом развитии города, культурном сотрудничестве и о том, какими могут быть перспективы дальнейшего взаимодействия.- Я думаю, развитие туризма имеет очень хорошие перспективы. Мы также видим, что в научной области возможны совместные проекты. Мы разговаривали с Объединённой дирекцией «Заповедников Таймыра». Они заинтересованы найти партнёра в Германии. И кое-что конкретное в этом направлении мы уже запланировали, - рассказал консул ФРГ в Новосибирске Петер-Кристоф Отто Бломайер.Также есть планы, касающиеся образования. Генконсул предложил сотрудничество Норильскому Государственному индустриальному институту в области разработки конкретных предложений по улучшению экологической обстановки в городе. Работать над проектом будут студенты и профессорский состав НГИИ совместно с германскими экспертами.- Такого рода проекты мы уже реализуем с другими сибирскими городами. Сейчас ваш институт изучает этот опыт. Надеемся, что такого рода проект мы сможем сделать и в Норильске, и сюда приедет эксперт из Германии, - заявил Петер-Кристоф Отто Бломайер.Как рассказал генконсул, Германия во многих направлениях и отраслях является лидером на рынке машиностроения, химической и автомобильной промышленности. Но самая сильная сторона - средние и малые предприятия. Сейчас задача генерального консульства - чтобы предприятия обратили внимание на наш регион.- Существуют, конечно, некие препятствия. Но, я думаю, те возможности, которые у нас есть, нужно использовать полностью. Развитие экономических, научных и культурных отношений. Уже сегодня в рамках нашего визита культурный проект состоялся, - отметил Петер-Кристоф Отто Бломайер.Вместе с генконсулом в Заполярье приехал джазовый пианист-импровизатор Йойа Вендт, который дал в Норильской детской школе искусств мастер-класс, а затем и концерт. После Норильска делегация побывала в Дудинке, а в понедельник утром вылетела в Омск.Фото Дениса Кожевникова