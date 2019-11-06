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6 ноября 2019, 12:45



Норильск отметил День народного единства, праздник прошел и в "Арене".

⠀ Мероприятие объединило представителей разных народностей города. С творческими номерами перед горожанами выступил казачий ансамбль «Терек» под руководством Георгия Диденко, хореографическая студия «Грация» школы № 13, центр развития детского и юношеского творчества и национальных культур «Ирбис», а также - солистка вокального ансамбля Voices Ева Бердник. ⠀ «Несмотря на то, что все мы разные, благодаря неповторимому северному характеру мы умеем слушать и слышать друг друга. Давайте и впредь бережно хранить этот мир и единство. И пусть личные успехи каждого станут общим успехом нашего города и страны», — отметил в приветственной речи председатель молодёжного парламента Роман Потапенко. ⠀ В ходе мероприятия все желающие могли принять участие в хороводе дружбы, в мастер-классах и работе творческих интерактивных площадок, организованных волонтёрами. Завершил праздник танцевальный флешмоб. Фото Леонида Тресцова ⠀

Просмотров:83 4 ноября в атриуме спортивно-развлекательного комплекса «Арена-Норильск» молодёжный парламент при Норильском городском Совете депутатов вместе с местным штабом «Молодой гвардии» организовал праздничную программу «Пока мы едины — мы непобедимы».Мероприятие объединило представителей разных народностей города. С творческими номерами перед горожанами выступил казачий ансамбль «Терек» под руководством Георгия Диденко, хореографическая студия «Грация» школы № 13, центр развития детского и юношеского творчества и национальных культур «Ирбис», а также - солистка вокального ансамбля Voices Ева Бердник.«Несмотря на то, что все мы разные, благодаря неповторимому северному характеру мы умеем слушать и слышать друг друга. Давайте и впредь бережно хранить этот мир и единство. И пусть личные успехи каждого станут общим успехом нашего города и страны», — отметил в приветственной речи председатель молодёжного парламента Роман Потапенко.В ходе мероприятия все желающие могли принять участие в хороводе дружбы, в мастер-классах и работе творческих интерактивных площадок, организованных волонтёрами. Завершил праздник танцевальный флешмоб.Фото Леонида Тресцова