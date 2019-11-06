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6 ноября 2019, 12:48

Криминогенная обстановка в Норильске остаётся под контролем. В некоторых направлениях преступность снизилась и увеличилась раскрываемость.


По сообщению начальника Отдела МВД России по Норильску Геннадия Маслова, в октябре в дежурные части города поступило 3 453 заявления, 213 из которых о совершённых преступлениях. Эффективность работы по раскрываемости составила 74%. 19 преступлений было раскрыто из числа ранее зарегистрированных – убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество, 12 краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Анализируя ситуацию по сравнению с сентябрём, Геннадий Маслов отметил, что число поступивших заявлений возросло более чем на 20%. Он объясняет это возросшим более чем в два раза числом зарегистрированных мошенничеств – с 15 до 44 фактов.
«В октябре было совершенно 19 преступлений против жизни и здоровья, что значительно меньше, чем в сентябре, когда их было 30. Раскрываемость составила 95%. Также в прошлом месяце зарегистрировано 106 имущественных преступлений - их раскрываемость составила 68%. По-прежнему наиболее распространёнными преступлениями являются кражи, которые составляют более 50% от всех дел. Практически не отстают от этого показателя и мошенничества, удельный вес которых от числа имущественных преступлений составил более 40%. В октябре совершены два грабежа, и оба раскрыты. Сотрудники полиции в прошлом месяце выявили и поставили на учёт 21 случай фиктивной регистрации - как граждан России, так и иностранцев. Впервые в этом году зарегистрировано преступление по статье 241 УК РФ – «Организация занятий проституцией», - рассказал Геннадий Маслов.
Говоря про резонансные дела, докладчик отметил, что в октябре по горячим следам раскрыты все тяжкие преступления, совершённые против жизни и здоровья граждан. Раскрыто убийство, совершённое в Центральном районе, а также два преступления, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.
Дорожная обстановка в октябре оставалась стабильной и подконтрольной. Было совершенно девять ДТП с пострадавшими, что в два раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Из этих девяти случаев большинство произошли на автодороге Норильск – Алыкель.
«Анализ оперативной информации свидетельствует о сохранении на нашей территории контроля над криминогенной обстановкой. Она остается стабильной и прогнозируемой. Положительная динамика по снижению уличной преступности составляет 5%. По сравнению с прошлым годом она стала меньше, одновременно повысилась эффективность раскрываемости преступлений. Актуальными сегодня остаются вопросы профилактической работы с горожанами для сокращения мошенничеств. Только за десять месяцев этого года общий ущерб норильчан по такому роду преступлений составил 14 миллионов рублей», - уточнил Геннадий Маслов.
В заключение главный полицейский города напомнил, что норильский участковый отдела полиции №1 Алексей Домогашев участвует во всероссийском конкурсе «Народный участковый».
«По Красноярскому краю наш участковый занял первое место, чему мы, безусловно, рады. Сейчас начался третий, заключительный этап конкурса, в котором участвуют более 80 участковых со всей страны», - сказал Геннадий Маслов.

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