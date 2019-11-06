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6 ноября 2019, 14:27



Семьи медиков в выходные сошлись в дружеском поединке - состоялись соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».

Эстафета началась с приветственной речи организаторов и судей. Председатель профсоюзной организации Ольга Борисенко пожелала всем участникам удачи и выносливости, отметив, что это уникальное в своём роде мероприятие, когда работники медицинских учреждений на своём примере демонстрируют детям ценность здорового образа жизни. В эстафете приняли участие шесть команд. Семьям нужно было пройти дистанцию различными способами: совместно в мешках, на скакалке, затем – состязаться в перетягивании каната. Темп эстафете задали танцоры из объединения «Импульс». Зажигательный танец детей стал ещё одним символом пропаганды здорового образа жизни. Группы поддержки щедро одаривали спортсменов аплодисментами - и тех, у которых возникали трудности, и тех, кому испытания давались легко. В перерыве, во время подсчета голосов, прошло соревнование групп поддержки. Болельщики показали, что на этом мероприятии они - настоящая движущая сила, а не просто пассивные зрители. В лидеры выбились две команды с одинаковым количеством очков: «Стрела» и «Эскулапы». Итог борьбы решил дополнительный забег. «Мы участвуем в эстафете второй раз. В прошлом году заняли третье место, в этом году второе. На следующий год хотим первое. Всегда есть смысл развиваться и расти», - рассказывает Мария Ботова из команды «Эскулапы». С небольшим отрывом в итоге победила команда «Стрела», третье место заняла команда «Рваный кед». Фото Екатерины Степанюк

Просмотров:150 Организаторы соревнований, ставших уже традиционными, - Объединение профсоюзных организаций работников медучреждений и территориальный отдел в Норильске Министерства здравоохранения в Красноярском крае. Спортивные семьи норильских медиков встретились на площадке Молодёжного центра Норильска в ежегодной оздоровительной эстафете «Мама, папа, я – спортивная семья». Впервые за историю проведения состязаний две команды, сражавшиеся за первое место, набрали одинаковое количество очков.Эстафета началась с приветственной речи организаторов и судей. Председатель профсоюзной организации Ольга Борисенко пожелала всем участникам удачи и выносливости, отметив, что это уникальное в своём роде мероприятие, когда работники медицинских учреждений на своём примере демонстрируют детям ценность здорового образа жизни.В эстафете приняли участие шесть команд. Семьям нужно было пройти дистанцию различными способами: совместно в мешках, на скакалке, затем – состязаться в перетягивании каната. Темп эстафете задали танцоры из объединения «Импульс». Зажигательный танец детей стал ещё одним символом пропаганды здорового образа жизни. Группы поддержки щедро одаривали спортсменов аплодисментами - и тех, у которых возникали трудности, и тех, кому испытания давались легко.В перерыве, во время подсчета голосов, прошло соревнование групп поддержки. Болельщики показали, что на этом мероприятии они - настоящая движущая сила, а не просто пассивные зрители.В лидеры выбились две команды с одинаковым количеством очков: «Стрела» и «Эскулапы». Итог борьбы решил дополнительный забег.«Мы участвуем в эстафете второй раз. В прошлом году заняли третье место, в этом году второе. На следующий год хотим первое. Всегда есть смысл развиваться и расти», - рассказывает Мария Ботова из команды «Эскулапы».С небольшим отрывом в итоге победила команда «Стрела», третье место заняла команда «Рваный кед».Фото Екатерины Степанюк