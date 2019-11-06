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6 ноября 2019, 14:27

Семьи медиков в выходные сошлись в дружеском поединке - состоялись соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».


Организаторы соревнований, ставших уже традиционными, - Объединение профсоюзных организаций работников медучреждений и территориальный отдел в Норильске Министерства здравоохранения в Красноярском крае. Спортивные семьи норильских медиков встретились на площадке Молодёжного центра Норильска в ежегодной оздоровительной эстафете «Мама, папа, я – спортивная семья». Впервые за историю проведения состязаний две команды, сражавшиеся за первое место, набрали одинаковое количество очков.
Эстафета началась с приветственной речи организаторов и судей. Председатель профсоюзной организации Ольга Борисенко пожелала всем участникам удачи и выносливости, отметив, что это уникальное в своём роде мероприятие, когда работники медицинских учреждений на своём примере демонстрируют детям ценность здорового образа жизни.
В эстафете приняли участие шесть команд. Семьям нужно было пройти дистанцию различными способами: совместно в мешках, на скакалке, затем – состязаться в перетягивании каната. Темп эстафете задали танцоры из объединения «Импульс». Зажигательный танец детей стал ещё одним символом пропаганды здорового образа жизни. Группы поддержки щедро одаривали спортсменов аплодисментами - и тех, у которых возникали трудности, и тех, кому испытания давались легко.
В перерыве, во время подсчета голосов, прошло соревнование групп поддержки. Болельщики показали, что на этом мероприятии они - настоящая движущая сила, а не просто пассивные зрители.
В лидеры выбились две команды с одинаковым количеством очков: «Стрела» и «Эскулапы». Итог борьбы решил дополнительный забег.
«Мы участвуем в эстафете второй раз. В прошлом году заняли третье место, в этом году второе. На следующий год хотим первое. Всегда есть смысл развиваться и расти», - рассказывает Мария Ботова из команды «Эскулапы».
С небольшим отрывом в итоге победила команда «Стрела», третье место заняла команда «Рваный кед».
Фото Екатерины Степанюк
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