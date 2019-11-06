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6 ноября 2019, 14:29



Открытый кубок Красноярского края по фехтованию на рапире прошёл в Норильске в минувшие выходные.

В процессе жеребьёвки участники поделились на группы: пять мужских и четыре женских. Соревнование проходило в несколько этапов: победители в своих группах сражались друг с другом. В итоге в женской группе в бой за первое место вступили тренер Лариса Хайдукова и её бывшая ученица Елена Олиева. Елена - выпускница спортшколы 2011 года, однако с тех пор ни разу не пропустила эти ежегодные соревнования. В итоге победу одержал опыт: первое место досталось Ларисе Хайдуковой. В мужской группе за первое место сражались Александр Аношин и Александр Ляшик. Победу среди мужчин одержал Александр Аношин. - Я недавно получил КМС, и для меня этот чемпионат - проверка личностных качеств и подготовка к выездным соревнованиям. Именно такой результат я должен показывать и на выезде, - говорит Александр Аношин. Фото Екатерины Степанюк

Просмотров:157 Соревнование проводилось в спортивной школе № 3. На площадке скрестили рапиры выпускники спортшколы и подрастающее поколение: здесь присутствовали лауреаты всероссийских чемпионатов, тренеры и будущие чемпионы в возрасте от 14 лет.В процессе жеребьёвки участники поделились на группы: пять мужских и четыре женских. Соревнование проходило в несколько этапов: победители в своих группах сражались друг с другом.В итоге в женской группе в бой за первое место вступили тренер Лариса Хайдукова и её бывшая ученица Елена Олиева. Елена - выпускница спортшколы 2011 года, однако с тех пор ни разу не пропустила эти ежегодные соревнования. В итоге победу одержал опыт: первое место досталось Ларисе Хайдуковой.В мужской группе за первое место сражались Александр Аношин и Александр Ляшик. Победу среди мужчин одержал Александр Аношин.- Я недавно получил КМС, и для меня этот чемпионат - проверка личностных качеств и подготовка к выездным соревнованиям. Именно такой результат я должен показывать и на выезде, - говорит Александр Аношин.Фото Екатерины Степанюк