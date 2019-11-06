Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41423

6 ноября 2019, 15:36



В Норильске продолжается первенство города по мини-футболу среди юношей.

По регламенту первенства команды проведут встречи в два круга. Победители и призёры будут определены в марте. Добавим, что матчи проходят в ДФК, а также в спорткомплексах Талнаха и Кайеркана. Фото - спортивная школа №6

Просмотров:131 В соревнованиях принимают участие команды спортивной школы № 6 и дудинского спорткомплекса. Футболисты соревнуются в двух возрастных группах – 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения, по семь команд в каждой. В старшей группе лидирует дудинский «Таймыр» под руководством тренера Дениса Бабыкина - 14 очков после шести игр. В младшей группе первую строчку таблицы с девятью очками в активе после трёх игр занимает талнахский «Горняк» (тренер Таймураз Цориев).По регламенту первенства команды проведут встречи в два круга. Победители и призёры будут определены в марте. Добавим, что матчи проходят в ДФК, а также в спорткомплексах Талнаха и Кайеркана.Фото - спортивная школа №6