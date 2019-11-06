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6 ноября 2019, 16:15

В этом году «Большой Аргиш» начнётся в Дудинке, продолжится в Норильске и станет одним из самых масштабных, сказочных и многонациональных.


«Большой Аргиш» широким шагом выходит на международный уровень. Восемь блогеров - из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана, Мексики, Киргизии и России - едут в Норильск: они стали частью команды Ethno Fashion Tour, посвящённой этнической моде, культуре и традициям Таймыра.
- Проект FusioNNow позволяет рассказать о Русском Севере на международном уровне, – поясняет Анастасия Павлова, руководитель направления департамента общественных связей ЗФ «Норникель». – А видение фотографов, дизайнеров, писателей и художников из-за зарубежья станет для творческих людей Большого Норильска неким свежим взглядом на уже привычные вещи.
Специальный гость фестиваля с острова Пасхи - Себастьен Паоа Агила, уникальный специалист в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа-Нуи, он примет участие в рабочих встречах на тему планирования туристического направления. Ещё одна почётная гостья – Роза Халтуева, президент Евразийской ассоциации дизайнеров и организатор Международного фестиваля этнической моды. Она встретится со студентами и преподавателями НКИ.
В этом году фестиваль «Большой Аргиш» пройдёт в шестой раз и продлится в течение двух дней: 16 ноября - в Дудинке, 17 ноября - в Норильске. Гостей праздника ждёт обширная и насыщенная программа.
- В этом году мы решили сделать «Большой Аргиш» сказочным, – делится Карина Андреева, замдиректора АРН, руководитель направления социокультурных и образовательных проектов. – Мы расскажем гостям фестиваля о сказках коренных народов Крайнего Севера - а мы знаем, что у каждого этноса множество своих сказкок и легенд. На всех площадках мы будем разными способами знакомить людей именно с этой частью культуры. В библиотеках пройдут громкие чтения; в музеях - выставки, которые напомнят о легендах и преданиях, каждый посетитель сможет придумать свою историю или сказку.
В столице Таймыра праздник пройдёт не только на Центральной площади и в краеведческом музее Дудинки, он захватит ещё пять площадок: Городской дом культуры, кинодосуговый центр «Арктика», Таймырский Дом народного творчества, обе библиотеки и детско-юношеский центр туризма и творчества «Юниор». Праздник здесь начнётся в полдень. Первым свои двери распахнёт Городской дом культуры. С 12.00 до 17.30 дудинцы и гости фестиваля смогут увидеть выставку работ учащихся Детской школы искусств им. Б.Н. Молчанова «Сказки народов Таймыра», а в 15 часов - посетить открытый городской фестиваль северного танца «Хэйро».
В 13 часов в кинодосуговом центре «Арктика» покажут фильм «24 снега». Этническое подворье «Таймырская ойкумена» в Таймырском Доме народного творчества будет встречать гостей с 14.00 до 18.30. В 15 часов на открытие выставки «След простыл» приглашает Таймырский краеведческий музей. Городская библиотека имени Е.Е. Аксёновой и центральная библиотека будут радовать с 15 до 17 часов литературно-игровой программой «Таймырские забавы» и интерактивной историко-этнографической выставкой «Здесь наших предков дух и созиданье».
На Центральной площади Дудинки с 14 до 18 часов будет работать этностойбище. Взрослых и детвору ожидает северный национальный колорит, блюда северной кухни, игры и забавы, катание на оленьих упряжках. В 15.00 начнутся состязания по национальным видам спорта и концертная программа, а завершится фестиваль световым шоу «Вечерняя сюита «Север на ладони», начало в 18.00.
- 17 ноября – это день фестиваля «Большой Аргиш» в Норильске, – рассказала Лариса Семёнова, и.о. начальника управления по делам культуры и искусства. – Норильчан и гостей Центрального района ожидает насыщенная и разнообразная фестивальная программа, которую ровно в полдень спектаклем «Сны Белой земли» и выставкой работ театрального художника Дамира Муратова «Рисунки на снежных полях» открывает Заполярный театр драмы.
В это же время, в 12 часов, в Музее Норильска всех желающих ждут на мастер-классы по игре на варгане и по шаманскому танцу с бубном. На Комсомольской площади чумы пяти коренных этносов Таймыра - долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан - будут привечать гостей фестиваля своим национальным колоритом, кухней и фольклором. Также в полдень распахивает свои двери горожанам и гостям города публичная библиотека. Театр теней «Легенда полярной ночи», сказки на потолке, мастер-класс по созданию северных комиксов, акция «Громкие чтения сказок», сказочный буфет и множество интерактивных площадок ждут гостей в «публичке».
В три часа на Комсомольской площади начнётся интерактивная программа «Сказки Большого Аргиша».
Особую фестивальную программу предлагает Норильский колледж искусств (ул. Комсомольская, 10). В 12.00 здесь откроется выставка изделий декоративно-прикладного искусства выпускников Норильского колледжа искусств, а в 13 и 16 часов пройдёт театрализованное представление театра моды «Бараксан», а также мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.
Свою северную этнопрограмму подготовил и кинокомплекс «Родина»: её откроет в 12 часов в кассовом фойе видеомаппинг «Северное сияние и тундра» - световая видеоинсталляция, которая повторится также в 15.30.
С 14.30 до 15.00 в «Родине» запланировано выступление группы «Этнобит».
Весенний зал в полдень распахнёт свои двери для детворы, которая получит удовольствие от мультфильмов. Для гостей фестиваля постарше в 15.30 запланирован показ фильма режиссёра Сергея Вахрушева «Книга моря», а сразу после - творческая встреча с автором. Сергей Вахрушев – уроженец Анадыря, окончил режиссёрский факультет ВГИКа, член Союза кинематографистов и Гильдии режиссёров. Встреча с мэтром для многих станет памятной и интересной. Помимо этого в Осеннем фойе будет представлена выставка красноярских художников.
Впервые в этом году к фестивальному марафонуприсоединяется киноконцертный комплекс «Синема-Арт-холл». В три часа дня здесь начнётся концерт варганистки из Якутии Олёны Подлужной, а в 16 часов - показ фильма «24 снега».
Отразится северный колорит этнофестиваля и в кулинарной программе. Норильские рестораны вновь будут участвовать в «Большом Аргише» и ещё за неделю до часа икс проведут кулинарные мастер-классы для детей и порадуют всех без исключения особым меню северной кухни и специальным «Аргиш-сетом».
От участников проекта FusioNNow для горожан предусмотрена особая программа. 17 ноября в Музее Норильска в 16.30 пройдёт встреча с Александрой Калошиной «Глобальные тренды и локальные бренды. Российский дизайн задает тенденции мировой моды».
В 19 часов в «Фаблаб-Норильск» пройдёт встреча норильских фотографов с тремя известными фотомастерами из Омана, Саудовской Аравии и Португалии.
Достойным и ярким завершением фестивального дня станет в 18 часов световое шоу - вечерняя сюита «Север на ладони», которое запланировано на Комсомольской площади.
Больше о программе фестиваля «Большой Аргиш» можно узнать на сайте argish-fest.ru.
Фото Владимира Макушкина

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