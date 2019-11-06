Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41425

6 ноября 2019, 16:16



Ряды жителей Красноярского края редеют. В этом году покинувших регион почти на четыре тысячи человек больше, чем приехавших.

Меньше в этом году и уехавших из Красноярья - на 5,6%, но эта цифра больше, чем количество приехавших: край в этом году покинули 91 697 человек. В другие регионы России переехали 30 107 человек, за рубеж - 10 569 человек. Место своего жительства внутри края сменили 51 021 человек.

Просмотров:157 По сообщению Красноярскстата, за девять месяцев этого года в Красноярский край переехали жить 87 978 человек. И их на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. Из других регионов России переселились 25 103 человека, из-за рубежа - 11 854.Меньше в этом году и уехавших из Красноярья - на 5,6%, но эта цифра больше, чем количество приехавших: край в этом году покинули 91 697 человек. В другие регионы России переехали 30 107 человек, за рубеж - 10 569 человек.Место своего жительства внутри края сменили 51 021 человек.