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6 ноября 2019, 16:33



Игроки и тренеры МФК «Норильский никель» побывали в дудинском детском доме.

«Все мы были детьми, и каждому из нас хотелось оказаться в ситуации, как в том мультфильме про Чебурашку и крокодила Гену: прилетит волшебник в голубом вертолёте... Мы, конечно, не волшебники, и мы не прилетели на вертолёте, но мы тоже прибыли не с пустыми руками. И самое главное – мы приехали с открытыми сердцем и душой, - сказал старший тренер «Норильского никеля» Алексей Попов. По словам директора дудинского детского дома Юлии Шамрай, в заведении должны проживать 64 ребёнка, но, к счастью, их меньше – 54. В основном это дети из самой Дудинки и близлежащих посёлков. «Мы всегда рады гостям, всегда их ждём. И сегодня был как раз тот момент, когда дети почувствовали себя частью одной большой дружной семьи. Они с удовольствием пообщались с футболистами, а уж какие при этом были эмоции... Мы благодарны людям, которые нас поддерживают, спасибо компании «Норникель», которая помогает детскому дому. Теперь мы говорим спасибо и нашим футболистам, которые впервые нас навестили. Надеюсь, что это встреча не последняя», - поделилась Юлия Шамрай. Добавим, что в прошедшие выходные в рамках шестого тура Суперлиги «Норильский никель» дома поделил очки с действующим чемпионом страны «Тюменью» - 4:5 и 6:2. Таким образом, сейчас у северян 13 очков и пятое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата, 23-24 ноября, они на выезде встретятся с дебютантом лиги грозненским «Беркутом». Впрочем, с тем же «Беркутом», но в рамках 1/8 финала Кубка России норильчане дома сыграют уже в эти выходные, 9-10 ноября. Двухматчевое противостояние пройдёт во Дворце спорта «Арктика», начало в 17.00 (время норильское). Фото предоставлено пресс-службой клуба

Просмотров:151 Воспользовавшись паузой между играми чемпионата, никельщики в полном составе отправились в столицу Таймыра, где навестили воспитанников детского дома. Спортсмены вручили детям подарки, раздали автографы и провели с ними товарищескую игру.«Все мы были детьми, и каждому из нас хотелось оказаться в ситуации, как в том мультфильме про Чебурашку и крокодила Гену: прилетит волшебник в голубом вертолёте... Мы, конечно, не волшебники, и мы не прилетели на вертолёте, но мы тоже прибыли не с пустыми руками. И самое главное – мы приехали с открытыми сердцем и душой, - сказал старший тренер «Норильского никеля» Алексей Попов.По словам директора дудинского детского дома Юлии Шамрай, в заведении должны проживать 64 ребёнка, но, к счастью, их меньше – 54. В основном это дети из самой Дудинки и близлежащих посёлков.«Мы всегда рады гостям, всегда их ждём. И сегодня был как раз тот момент, когда дети почувствовали себя частью одной большой дружной семьи. Они с удовольствием пообщались с футболистами, а уж какие при этом были эмоции... Мы благодарны людям, которые нас поддерживают, спасибо компании «Норникель», которая помогает детскому дому. Теперь мы говорим спасибо и нашим футболистам, которые впервые нас навестили. Надеюсь, что это встреча не последняя», - поделилась Юлия Шамрай.Добавим, что в прошедшие выходные в рамках шестого тура Суперлиги «Норильский никель» дома поделил очки с действующим чемпионом страны «Тюменью» - 4:5 и 6:2. Таким образом, сейчас у северян 13 очков и пятое место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата, 23-24 ноября, они на выезде встретятся с дебютантом лиги грозненским «Беркутом». Впрочем, с тем же «Беркутом», но в рамках 1/8 финала Кубка России норильчане дома сыграют уже в эти выходные, 9-10 ноября. Двухматчевое противостояние пройдёт во Дворце спорта «Арктика», начало в 17.00 (время норильское).Фото предоставлено пресс-службой клуба