Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41427

6 ноября 2019, 18:11



Драмтеатр, молокозавод, каток «Льдинка», «Орбита»: сегодня и завтра свой день рождения отмечают целый ряд норильских организаций, созданных к очередным октябрьским праздникам.

1941 год. Норильский драматический театр им. Вл. Маяковского впервые поднял занавес для своих зрителей. Постановка о Великой Отечественной войне -«Строгие времена» - шла в клубе шахтёров на ул. Горной. Вслед за ней репертуар первых лет пополнили спектакли «На бойком месте» и «Без вины виноватые» Александра Островского, «На дне» и «Васса Железнова» Максима Горького. 1958 год. Начал работу норильский молокозавод в посёлке Семёрка. С декабря в магазинах города был снят лимит на продажу молока. 1977 год. К юбилею революции в Норильске на площади Металлургов открылся кинотеатр «60 лет Октября», сейчас это - нынешний «Синема-Арт-холл». «Широкоформатный суперкинотеатр» мог одновременно принять до 800 зрителей. Перед открытием кинотеатра объявили конкурс на лучшее название, норильчане придумали около 80 вариантов, в том числе «Металлург», «Аврора», «Звезда». Но круглая дата обязывала, так появилось идеологическое имя, которое горожане упростили – «шесть-ноль». Интерьеры нового культурного центра разрабатывали дизайнеры норильских художественно–производственных мастерских, в том числе известный норильский художник и архитектор Борис Палей. К ноябрьским праздникам в Норильске, на улице Красноярской, открылся гастроном «Октябрь». 7 ноября 1935 год. В Норильскстрое 18-ю годовщину Октябрьской революции отметили вводом временной электростанции. 1965 год. К празднику было открыто движение по автодорожной части моста через Норилку. 1967 год. Вступила в строй станция «Орбита», транслирующая норильчанам центральные телеканалы. 1974 год. Открылся крытый каток «Льдинка». 2013 год. Норильск стал частью зимней сочинской Олимпиады, приняв эстафету олимпийского огня. 37 факелоносцев передавали её на режущем ветру и при температуре за минус тридцать. Олимпийский огонь пронесли через весь город: от медного завода через улицу Орджоникидзе на Ленинский проспект, откуда процессия свернула на улицу Советскую, прошла по Богдана Хмельницкого к стадиону «Заполярник», от которого по улице 50 лет Октября двинулась ко Дворцу спорта «Арктика». От «Арктики» факелоносцы вновь спустились на Ленинский проспект и завершили свой пробег на Комсомольской площади, у Музея истории освоения и развития НПР.

Просмотров:125 6 ноября1941 год. Норильский драматический театр им. Вл. Маяковского впервые поднял занавес для своих зрителей. Постановка о Великой Отечественной войне -«Строгие времена» - шла в клубе шахтёров на ул. Горной. Вслед за ней репертуар первых лет пополнили спектакли «На бойком месте» и «Без вины виноватые» Александра Островского, «На дне» и «Васса Железнова» Максима Горького.1958 год. Начал работу норильский молокозавод в посёлке Семёрка. С декабря в магазинах города был снят лимит на продажу молока.1977 год. К юбилею революции в Норильске на площади Металлургов открылся кинотеатр «60 лет Октября», сейчас это - нынешний «Синема-Арт-холл».«Широкоформатный суперкинотеатр» мог одновременно принять до 800 зрителей. Перед открытием кинотеатра объявили конкурс на лучшее название, норильчане придумали около 80 вариантов, в том числе «Металлург», «Аврора», «Звезда». Но круглая дата обязывала, так появилось идеологическое имя, которое горожане упростили – «шесть-ноль». Интерьеры нового культурного центра разрабатывали дизайнеры норильских художественно–производственных мастерских, в том числе известный норильский художник и архитектор Борис Палей.К ноябрьским праздникам в Норильске, на улице Красноярской, открылся гастроном «Октябрь».7 ноября1935 год. В Норильскстрое 18-ю годовщину Октябрьской революции отметили вводом временной электростанции.1965 год. К празднику было открыто движение по автодорожной части моста через Норилку.1967 год. Вступила в строй станция «Орбита», транслирующая норильчанам центральные телеканалы.1974 год. Открылся крытый каток «Льдинка».2013 год. Норильск стал частью зимней сочинской Олимпиады, приняв эстафету олимпийского огня. 37 факелоносцев передавали её на режущем ветру и при температуре за минус тридцать. Олимпийский огонь пронесли через весь город: от медного завода через улицу Орджоникидзе на Ленинский проспект, откуда процессия свернула на улицу Советскую, прошла по Богдана Хмельницкого к стадиону «Заполярник», от которого по улице 50 лет Октября двинулась ко Дворцу спорта «Арктика». От «Арктики» факелоносцы вновь спустились на Ленинский проспект и завершили свой пробег на Комсомольской площади, у Музея истории освоения и развития НПР.