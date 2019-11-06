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6 ноября 2019, 18:23



В поисках врачей. Сегодня в Красноярске руководители норильского здравоохранения встретились со студентами и ординаторами медицинского университета и ординаторами.

- Из этих молодых людей 17 человек - студенты шестых курсов лечебного и педиатрического факультетов. Они ведут с нами переговоры по заключению договоров для поступления в ординатуру. 12 человек - ординаторы первого-второго года обучения, то есть в данный момент получающие узкую специальность, - пояснил журналистам «Заполярной Правды» Коба Кавтеладзе. Сколько же в итоге врачей, каких именно и когда приступят к работе в Норильске, в каких лечебных учреждениях они будут работать, станет известно чуть позже, после урегулирования некоторых организационных вопросов. Домой норильчане вернутся в пятницу.

Просмотров:136 Главные врачи норильских больниц и поликлиник Константин Горбель, Игорь Зайчик, Иван Крючков и руководитель территориального отдела Министерства здравоохранения края Коба Кавтеладзе презентовали будущим докторам медицинские учреждения нашего города и рассказали о социальных гарантиях, которые положены молодым специалистам. Не забыли упомянуть и об особенностях работы на Севере. Итог встречи: 29 человек заинтересовались Норильском и дали предварительное согласие на трудоустройство в больницы и поликлиники нашего города.- Из этих молодых людей 17 человек - студенты шестых курсов лечебного и педиатрического факультетов. Они ведут с нами переговоры по заключению договоров для поступления в ординатуру. 12 человек - ординаторы первого-второго года обучения, то есть в данный момент получающие узкую специальность, - пояснил журналистам «Заполярной Правды» Коба Кавтеладзе.Сколько же в итоге врачей, каких именно и когда приступят к работе в Норильске, в каких лечебных учреждениях они будут работать, станет известно чуть позже, после урегулирования некоторых организационных вопросов. Домой норильчане вернутся в пятницу.