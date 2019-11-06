Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41430

6 ноября 2019, 19:20



В колониях будут глушить сотовую связь.

Пока оптимальное решение по блокировке радиочастот не найдено. Одним из вариантов решения проблемы может быть ограничение услуг, оказываемых сотовыми операторами в пределах исправительного учреждения. Правда, есть вероятность, что операторы сотовой связи могут с таким предложением не согласиться. Для них это - чисто бизнес. Например, в месяц трафик с жителей одного посёлка составляет 400-500 тысяч рублей, в то время как трафик с находящейся там колонии, в которой промышляют мошенники, составляет миллионы. «Ньюслаб» утверждает, что ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы изымается порядка 60 тысяч телефонов. С их помощью осуждённые могут совершать как мошенничества, так и давить на свидетелей или координировать преступные группировки. Так, в 2016 году из 38 тысяч преступлений, совершённых при помощи мобильной связи, примерно треть совершили заключённые. А в 2019 году, с января по август, в России зарегистрировано 180,15 тысячи преступлений, которые совершили дистанционным способом. Это на 67 процентов больше, чем в прошлом году. В Красноярском крае за этот период совершено более 5 тысяч преступлений, связанных с телефонными мошенничествами. Раскрыть удалось всего 1,3 тысячи. Газета.Ru поясняет, что 6 ноября стало известно, что депутат Александр Хинштейн подготовил проект, по которому операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Он пояснил, что отключение связи будет происходить по требованию главы исправительного учреждения. Проект предполагает внесение правок в законы «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых».

Просмотров:121 С помощью блокировки сигнала сотовой связи в колониях МВД России хочет снизить количество телефонных мошенничеств. Как сообщает Газета.Ru, власти инициировали создание блокираторов сотовой связи на территории тюрем и колоний, чтобы бороться с дистанционным мошенничеством, которым занимаются заключённые. Помимо этого полиция планирует создать мобильное приложение, куда будут вноситься данные об абонентских номерах и банковских картах, используемых преступниками. Приложение для смартфонов сможет использовать эту информацию и блокировать входящий вызов от номера, находящегося в чёрном списке. Коллегия МВД РФ поручила решение этого вопроса ФСБ, Роскомнадзору и ФСИН. Вопрос по снижению числа преступлений с использованием телефона надзорные инстанции должны проработать до июля 2020 года.Пока оптимальное решение по блокировке радиочастот не найдено. Одним из вариантов решения проблемы может быть ограничение услуг, оказываемых сотовыми операторами в пределах исправительного учреждения. Правда, есть вероятность, что операторы сотовой связи могут с таким предложением не согласиться. Для них это - чисто бизнес. Например, в месяц трафик с жителей одного посёлка составляет 400-500 тысяч рублей, в то время как трафик с находящейся там колонии, в которой промышляют мошенники, составляет миллионы.«Ньюслаб» утверждает, что ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы изымается порядка 60 тысяч телефонов. С их помощью осуждённые могут совершать как мошенничества, так и давить на свидетелей или координировать преступные группировки. Так, в 2016 году из 38 тысяч преступлений, совершённых при помощи мобильной связи, примерно треть совершили заключённые. А в 2019 году, с января по август, в России зарегистрировано 180,15 тысячи преступлений, которые совершили дистанционным способом. Это на 67 процентов больше, чем в прошлом году. В Красноярском крае за этот период совершено более 5 тысяч преступлений, связанных с телефонными мошенничествами. Раскрыть удалось всего 1,3 тысячи.Газета.Ru поясняет, что 6 ноября стало известно, что депутат Александр Хинштейн подготовил проект, по которому операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Он пояснил, что отключение связи будет происходить по требованию главы исправительного учреждения. Проект предполагает внесение правок в законы «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых».