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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:57 Всё под контролем. Особенности сноса гостинки на Надеждинской, 26, вызвали в городе резонанс, однако администрация города уверяет, что опасности нет.
19:47 Сегодня, 6 ноября, в соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» отметили престольный праздник, который у православных считается Малой Пасхой.
19:20 В колониях будут глушить сотовую связь.
18:23 В поисках врачей. Сегодня в Красноярске руководители норильского здравоохранения встретились со студентами и ординаторами медицинского университета и ординаторами.
18:11 Драмтеатр, молокозавод, каток «Льдинка», «Орбита»: сегодня и завтра свой день рождения отмечают целый ряд норильских организаций, созданных к очередным октябрьским праздникам.
16:33 Игроки и тренеры МФК «Норильский никель» побывали в дудинском детском доме.
16:16 Ряды жителей Красноярского края редеют. В этом году покинувших регион почти на четыре тысячи человек больше, чем приехавших.
16:15 В этом году «Большой Аргиш» начнётся в Дудинке, продолжится в Норильске и станет одним из самых масштабных, сказочных и многонациональных.
15:36 В Норильске продолжается первенство города по мини-футболу среди юношей.
14:29 Открытый кубок Красноярского края по фехтованию на рапире прошёл в Норильске в минувшие выходные.
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