Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41431

6 ноября 2019, 19:47



Сегодня, 6 ноября, в соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» отметили престольный праздник, который у православных считается Малой Пасхой.

Торжественную службу возглавил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Почётными гостями праздника стали глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин, Наталия Мезенцева, президент Благотворительного фонда св. мученика Вонифатия, а также Андрей Гусаров, председатель Совета директоров финансово-промышленной корпорации «Сатори», возводившей в Норильске новый храмовый комплекс Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Благодаря деятельному участию корпорации и фонда в дар Норильску доставлены ковчег с восемью частицами мощей православных святых, а также икона святителя Спиридона Тримифунтского, написанная в Италии, и бархатный сапожок от его благодатных мощей, которые находятся в греческом городе Корфу. Накануне престольного торжества, в День народного единства, который отмечается в праздник Казанской иконы Божией Матери, в Норильской епархии прошёл день открытых дверей. Норильчане побывали на концерте с участием хора «Вдохновение», талантов воскресной школы, Оганерской детской школы искусств, Норильской музыкальной школы, детсада № 5, казачьего ансамбля «Спас». Открылась и выставка детских рисунков «Красота Божьего мира», и фотовернисаж о жизни прихода Свято-Троицкого храма в Талнахе. Молодёжный отдел епархии провёл встречу, посвящённую героическим страницам Великой Отечественной войны. Краеведы и туристы из «Православного Севера» угостили гостей вкусной кашей. Представители казачества совместно с музеем боевой славы норильского отделения «Боевого братства» продемонстрировали образцы оружия и военную форму. А в зимнем саду епархии открылась детская комната для занятий с малышами. Сейчас Норильская епархия готовится к проведению VI региональных Рождественских чтений «Великая Победа: наследие и наследники». Открытие состоится 9 ноября в конференц-зале храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:107 Свято-Скорбященский кафедральный собор - главный храм в Норильской и Туруханской епархии, возведённый в 1996 году. А православный приход в нашем городе был зарегистрирован 30 лет назад по просьбе верующих северян. На праздник приехали священники и прихожане из разных епархиальных приходов.Торжественную службу возглавил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Почётными гостями праздника стали глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин, Наталия Мезенцева, президент Благотворительного фонда св. мученика Вонифатия, а также Андрей Гусаров, председатель Совета директоров финансово-промышленной корпорации «Сатори», возводившей в Норильске новый храмовый комплекс Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Благодаря деятельному участию корпорации и фонда в дар Норильску доставлены ковчег с восемью частицами мощей православных святых, а также икона святителя Спиридона Тримифунтского, написанная в Италии, и бархатный сапожок от его благодатных мощей, которые находятся в греческом городе Корфу.Накануне престольного торжества, в День народного единства, который отмечается в праздник Казанской иконы Божией Матери, в Норильской епархии прошёл день открытых дверей. Норильчане побывали на концерте с участием хора «Вдохновение», талантов воскресной школы, Оганерской детской школы искусств, Норильской музыкальной школы, детсада № 5, казачьего ансамбля «Спас». Открылась и выставка детских рисунков «Красота Божьего мира», и фотовернисаж о жизни прихода Свято-Троицкого храма в Талнахе. Молодёжный отдел епархии провёл встречу, посвящённую героическим страницам Великой Отечественной войны. Краеведы и туристы из «Православного Севера» угостили гостей вкусной кашей. Представители казачества совместно с музеем боевой славы норильского отделения «Боевого братства» продемонстрировали образцы оружия и военную форму. А в зимнем саду епархии открылась детская комната для занятий с малышами.Сейчас Норильская епархия готовится к проведению VI региональных Рождественских чтений «Великая Победа: наследие и наследники». Открытие состоится 9 ноября в конференц-зале храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской.Фото Ирины Даниленко