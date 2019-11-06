Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41432

6 ноября 2019, 19:57



Всё под контролем. Особенности сноса гостинки на Надеждинской, 26, вызвали в городе резонанс, однако администрация города уверяет, что опасности нет.

4 ноября соцсети облетело видео, на котором центральная часть конструкции рушится, начиная с крыши, поднимая клубы пыли. У горожан тут же возникли вопросы, относящиеся к безопасности такой технологии. Ранее жильцы соседних домов уже обращались в управление городского хозяйства с вопросами, не угрожает ли снос гостинки целостности близлежащих домов. Начальник производственного отдела УЖКХ Сергей Гарбарук, комментируя возникшую ситуацию, говорит: - Администрация города как заказчик работ в курсе особенностей технологии, они были отражены в проекте производства работ. Технология предполагает механическое обрушение здания. Мы следим за соблюдением необходимых мер предосторожности. Обрушение элементов конструкции при такой технологии неизбежно, так же как шумовые и пыльные работы. 4 ноября работы велись, несмотря на выходной день, потому что погода была благоприятной, а подрядчик спешит выполнить контракт – закончить необходимо до конца ноября. Обрушение здания было контролируемым. Тем не менее прокуратура этот вопрос взяла под свой контроль - проверку инициировали общественники. Стоит отметить, что ранее дома в Норильске сносились методом поэлементного разбора здания, однако такая технология значительно дороже метода обрушения, требует привлечения специализированной техники – высотного строительного крана. Каждый раз при возникновении необходимости сноса дома ситуация рассматривается индивидуально, и решение о методе, который будет применяться, также принимается по ситуации. На Надеждинской, 26, обрушение, согласно инженерным расчётам, применять допустимо. Строительный мусор от разобранного здания сегодня образует внушительную гору, которая вызывает отдельные опасения: если поднимется ветер, он разнесёт листы жести, доски, стекло и по жилой части города, и по вновь благоустроенному парку у ручья Кайерканского. Но тут остаётся надеяться, что погода будет благоприятствовать подрядчику: - При сносе этого здания одной из основных наших задач является сохранение ростверка, под которым проходят коммуникации – инженерные сети, питающие микрорайон. И в данном случае уже обрушенные конструкции служат для ростверка подушкой безопасности, защитной насыпью. Через несколько дней закончится активная фаза разбора здания, все конструкции будут демонтированы и начнётся вывоз мусора. Поскольку он относится к повышенному классу опасности, мусор будут вывозить на один из трёх специализированных полигонов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:141 Снос аварийного здания в Кайеркане начался в середине августа: подрядчик (липецкая компания «Ликвидатор») начал работы от угла здания со стороны тундры и сегодня постепенно приближается к торцу, вплотную прилегающему к зданию кайерканской полиции.4 ноября соцсети облетело видео, на котором центральная часть конструкции рушится, начиная с крыши, поднимая клубы пыли. У горожан тут же возникли вопросы, относящиеся к безопасности такой технологии. Ранее жильцы соседних домов уже обращались в управление городского хозяйства с вопросами, не угрожает ли снос гостинки целостности близлежащих домов.Начальник производственного отдела УЖКХ Сергей Гарбарук, комментируя возникшую ситуацию, говорит:- Администрация города как заказчик работ в курсе особенностей технологии, они были отражены в проекте производства работ. Технология предполагает механическое обрушение здания. Мы следим за соблюдением необходимых мер предосторожности. Обрушение элементов конструкции при такой технологии неизбежно, так же как шумовые и пыльные работы.4 ноября работы велись, несмотря на выходной день, потому что погода была благоприятной, а подрядчик спешит выполнить контракт – закончить необходимо до конца ноября. Обрушение здания было контролируемым.Тем не менее прокуратура этот вопрос взяла под свой контроль - проверку инициировали общественники.Стоит отметить, что ранее дома в Норильске сносились методом поэлементного разбора здания, однако такая технология значительно дороже метода обрушения, требует привлечения специализированной техники – высотного строительного крана. Каждый раз при возникновении необходимости сноса дома ситуация рассматривается индивидуально, и решение о методе, который будет применяться, также принимается по ситуации. На Надеждинской, 26, обрушение, согласно инженерным расчётам, применять допустимо.Строительный мусор от разобранного здания сегодня образует внушительную гору, которая вызывает отдельные опасения: если поднимется ветер, он разнесёт листы жести, доски, стекло и по жилой части города, и по вновь благоустроенному парку у ручья Кайерканского. Но тут остаётся надеяться, что погода будет благоприятствовать подрядчику:- При сносе этого здания одной из основных наших задач является сохранение ростверка, под которым проходят коммуникации – инженерные сети, питающие микрорайон. И в данном случае уже обрушенные конструкции служат для ростверка подушкой безопасности, защитной насыпью. Через несколько дней закончится активная фаза разбора здания, все конструкции будут демонтированы и начнётся вывоз мусора. Поскольку он относится к повышенному классу опасности, мусор будут вывозить на один из трёх специализированных полигонов.Фото Ирины Яринской