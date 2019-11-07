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7 ноября 2019, 13:01



Дудинка в топе: столица Таймыра вошла в топ-5 самых благоустроенных городов Красноярского края.

Города оценивали по 36 позициям - это благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств. Дудинка показала хорошие результаты почти во всех категориях. За два последних года здесь реконструировали старые детские площадки, создали новые локации для семейного отдыха, поставили уличную мебель и оборудовали спортивные пространства. Средства на благоустройство направлялись из федерального и краевого бюджетов. Жители Дудинки в этом году голосовали за общественную территорию, которую будут реконструировать в 2020 году. Горожане выбрали сквер Авиаторов в районе школы № 3. Отметим, что результаты рейтинга Минстроя России учитываются при распределении субсидий на поддержку государственных программ формирования современных пространств в городах. Фото: Дениса Кожевникова

Просмотров:150 В рейтинге Минстроя Дудинка заняла второе место. Эксперты федерального министерства строительства и ЖКХ составили индекс качества городской среды и присудили столице Таймыра 193 балла, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на региональное правительство.Города оценивали по 36 позициям - это благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств. Дудинка показала хорошие результаты почти во всех категориях.За два последних года здесь реконструировали старые детские площадки, создали новые локации для семейного отдыха, поставили уличную мебель и оборудовали спортивные пространства. Средства на благоустройство направлялись из федерального и краевого бюджетов. Жители Дудинки в этом году голосовали за общественную территорию, которую будут реконструировать в 2020 году. Горожане выбрали сквер Авиаторов в районе школы № 3.Отметим, что результаты рейтинга Минстроя России учитываются при распределении субсидий на поддержку государственных программ формирования современных пространств в городах.Фото: Дениса Кожевникова